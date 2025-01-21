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Australian Open
21 января 2025, 23:13 | Обновлено 21 января 2025, 23:31
489
0

Мэдисон КИЗ: «С Паолини был не «классическая Свитолина» по своей игре»

Американка – о предстоящей встрече против Элины в 1/4 финала Australian Open 2025

21 января 2025, 23:13 | Обновлено 21 января 2025, 23:31
489
0
Мэдисон КИЗ: «С Паолини был не «классическая Свитолина» по своей игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) прокомментировала предстоящий матч против украинки Элины Свитолиной (WTA 27) в 1/4 финала Australian Open 2025:

– Следующая соперница – Элина Свитолина. Вы много раз играли на турнирах Grand Slam, и это всегда важные матчи. Как вы оцениваете ваши шансы? Она сейчас играет иначе, чем когда вы играли в 2016-2018 годах?

– Я смотрела ее матч против Жасмин Паолини, и была почти удивлена, потому что подумала: «Ого, она действительно действует решительно [агрессивно]». Думаю, это часть эволюции всех нас как игроков.

Со временем мы пытаемся что-то изменить, когда становимся старше. Или если не достигаем желаемого успеха, тогда стараемся адаптироваться. Честно говоря, я была настолько поражена. Она играла очень решительно, отлично атаковала и выполняла невероятные удары с форхенда. Думаю, это будет совсем другой матч, по сравнению с нашими предыдущими встречами, это не будет типичное противостояние.

Мне точно нужно просмотреть некоторые ее матчи, потому что это была не «классическая Свитолина» по своей игре. У нас всегда были хорошие сражения, счет был на пользу то одной, то другой. Так что я с нетерпением жду этого матча.

Sport.ua проведет видеотрансляцию, а также уже подготовил анонс и прогноз на встречу Киз и Свитолиной. Поединок начнется в 02:30 по Киеву на Rod Laver Arena.

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Мэдисон Киз Элина Свитолина Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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