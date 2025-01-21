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  4. «Мы могли забить больше». Осимхен прокомментировал ничью с Динамо
Лига Европы
21 января 2025, 22:48 |
446
0

«Мы могли забить больше». Осимхен прокомментировал ничью с Динамо

Звездный форвард высказался о 7-м туре Лиги Европы

21 января 2025, 22:48 |
446
0
«Мы могли забить больше». Осимхен прокомментировал ничью с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

21 января в 17:30 состоялся матч 7-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» (3:3). Звездный форвард «Наполи», который находится в аренде в «Галатасарае» Виктор Осимхен высказался о ничьей:

«Мы разочарованы. Мы думали, что заслуживаем большего. Мы должны взять на себя ответственность как команда. Я думаю, что мы все вместе совершали ошибки. Также мы хорошо сражались и забили голы. У нас две ничьи подряд. Теперь нам нужно работать и учиться на своих ошибках. Мы должны сосредоточиться на предстоящих матчах.

В некоторые моменты нам нужно лучше понимать друг друга. Я часто просматриваю наши матчи, чтобы увидеть, кому я могу отдать пас, а от кого я могу получить передачу. Сегодня мы могли забить больше голов. Мы должны учиться на своих ошибках и становиться лучше».

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Динамо Киев Галатасарай Виктор Осимхен Лига Европы Галатасарай - Динамо
Іван Распутін Источник: ФК Галатасарай
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