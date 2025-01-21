«Мы могли забить больше». Осимхен прокомментировал ничью с Динамо

21 января в 17:30 состоялся матч 7-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» (3:3). Звездный форвард «Наполи», который находится в аренде в «Галатасарае» Виктор Осимхен высказался о ничьей:

«Мы разочарованы. Мы думали, что заслуживаем большего. Мы должны взять на себя ответственность как команда. Я думаю, что мы все вместе совершали ошибки. Также мы хорошо сражались и забили голы. У нас две ничьи подряд. Теперь нам нужно работать и учиться на своих ошибках. Мы должны сосредоточиться на предстоящих матчах.

В некоторые моменты нам нужно лучше понимать друг друга. Я часто просматриваю наши матчи, чтобы увидеть, кому я могу отдать пас, а от кого я могу получить передачу. Сегодня мы могли забить больше голов. Мы должны учиться на своих ошибках и становиться лучше».