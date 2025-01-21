Наставник Галатасарая: «Мы были очень близки к победе в матче»

21 января в 17:30 состоялся матч 7-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» (3:3). Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал ничью:

«Мы были очень близки к победе в матче, но не смогли удержать преимущество. Мы продолжим использовать эту тактику. Мы продолжим распространять наше понимание игры. Мы играем матч каждые четыре дня. Мы видим, сколько мужества и жертвенности проявили наши игроки в этом сложном поединке. Я горжусь этой командой, этими игроками.

Надеюсь, мы снова будем иметь такой же задор в матче с «Коньяспором», который сыграем на своем поле в субботу. Мы подарим игрокам еще одно прекрасное мгновение. Они будут проявлять свою поддержку этой команде. Потому что эти игроки действительно замечательные игроки. У них очень большие сердца. Мы будем поддерживать их качество, их сердца и преданность Галатасараю».