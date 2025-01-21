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Лига Европы
21 января 2025, 22:26 | Обновлено 21 января 2025, 22:28
678
0

Наставник Галатасарая: «Мы были очень близки к победе в матче»

Окан Бурук прокомментировал ничью с «Динамо»

21 января 2025, 22:26 | Обновлено 21 января 2025, 22:28
678
0
Наставник Галатасарая: «Мы были очень близки к победе в матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Окан Бурук

21 января в 17:30 состоялся матч 7-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» (3:3). Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал ничью:

«Мы были очень близки к победе в матче, но не смогли удержать преимущество. Мы продолжим использовать эту тактику. Мы продолжим распространять наше понимание игры. Мы играем матч каждые четыре дня. Мы видим, сколько мужества и жертвенности проявили наши игроки в этом сложном поединке. Я горжусь этой командой, этими игроками.

Надеюсь, мы снова будем иметь такой же задор в матче с «Коньяспором», который сыграем на своем поле в субботу. Мы подарим игрокам еще одно прекрасное мгновение. Они будут проявлять свою поддержку этой команде. Потому что эти игроки действительно замечательные игроки. У них очень большие сердца. Мы будем поддерживать их качество, их сердца и преданность Галатасараю».

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Окан Бурук Галатасарай Динамо Киев Галатасарай - Динамо Лига Европы
Іван Распутін Источник: ФК Галатасарай
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