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  4. Поучаствовал в разгроме. Батагов попал в сборную тура в Турции
Турция
21 января 2025, 16:28 |
250
1

Поучаствовал в разгроме. Батагов попал в сборную тура в Турции

Украинский защитник «Трабзонспора» сыграл на высоком уровне

21 января 2025, 16:28 |
250
1
Поучаствовал в разгроме. Батагов попал в сборную тура в Турции
УАФ. Арсений Батагов

Футболист молодежной сборной Украины Арсений Батагов стал героем матча 20 тура турецкой Суперлиги. В поединке «Трабзонспор» – «Сивасспор» (4:0) украинский легионер отметился забитым мячом. Статистический портал SofaScore включил Батагова в состав символической сборной тура.

Кроме забитого мяча, Батагов сделал 5 отборов, дважды заблокировал удары и один раз перехватил передачу соперника. Игру 22-летнего центрального защитника оценили в 8,5 бала. Это наивысший бал среди игроков обороны.

Батагов перешел в турецкий клуб в августе 2024 года. Провел за «Трабзонспор» 7 матчей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего украинца в 2,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Батагов подтвердил трансфер футболиста сборной Украины из «Шахтера».

Команда недели предоставлена Sofascore
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Арсений Батагов Трабзонспор Сивасспор чемпионат Турции по футболу SofaScore
Сергій Турчак Источник: SofaScore
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MaximusOne
Батагов хоть в курсі що йому 27 ?)
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