Поучаствовал в разгроме. Батагов попал в сборную тура в Турции

Футболист молодежной сборной Украины Арсений Батагов стал героем матча 20 тура турецкой Суперлиги. В поединке «Трабзонспор» – «Сивасспор» (4:0) украинский легионер отметился забитым мячом. Статистический портал SofaScore включил Батагова в состав символической сборной тура.

Кроме забитого мяча, Батагов сделал 5 отборов, дважды заблокировал удары и один раз перехватил передачу соперника. Игру 22-летнего центрального защитника оценили в 8,5 бала. Это наивысший бал среди игроков обороны.

Батагов перешел в турецкий клуб в августе 2024 года. Провел за «Трабзонспор» 7 матчей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего украинца в 2,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Батагов подтвердил трансфер футболиста сборной Украины из «Шахтера».