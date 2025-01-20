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  4. ФОТО. Камбек, травма, четвертьфинал. Как это было: Свитолина vs Кудерметова
Australian Open
20 января 2025, 12:05 |
322
0

ФОТО. Камбек, травма, четвертьфинал. Как это было: Свитолина vs Кудерметова

Смотрите фотогалерею матча 1/8 финала AО-25 Элина Свитолина – Вероника Кудерметова

20 января 2025, 12:05 |
322
0
ФОТО. Камбек, травма, четвертьфинал. Как это было: Свитолина vs Кудерметова
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) переиграла Веронику Кудерметову (WTA 75) в 1/8 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 20 минут. В первой партии Элина проигрывала 1:4 с двумя брейками, но сумела оформить камбек.

После 9-го гейма первой партии Кудерметова взяла медицинский тайм-аут. Ее тревожили мышцы живота.

Свитолина в четвертьфинале австралийского мейджора сыграет против Мэдисон Киз.

ФОТО. Камбек, травма, четвертьфинал. Как это было: Свитолина vs Кудерметова

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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