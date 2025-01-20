Трансферная бомба. Гвардиола ожидает в команде одного из фаворитов на ЗМ

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.

По информации источника. 28-летний футболист является одним из тех игроков, которого главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола хотел бы видеть в своей команде. В английском клубе понимают, что совершить данную сделку будет сложно.

Ожидается, что каталонский гранд отпустит игрока за сумму около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья провел 29 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 11 ассистов. Бразилец является одним из фаворитов на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола прокомментировал разгром «Ипсвича».