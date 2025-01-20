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  4. Трансферная бомба. Гвардиола ожидает в команде одного из фаворитов на ЗМ
Испания
20 января 2025, 08:21 |
1364
1

Трансферная бомба. Гвардиола ожидает в команде одного из фаворитов на ЗМ

Вингер «Барселоны» Рафинья является одним из самых желанных игроков для Жузепа

20 января 2025, 08:21 |
1364
1
Трансферная бомба. Гвардиола ожидает в команде одного из фаворитов на ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.

По информации источника. 28-летний футболист является одним из тех игроков, которого главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола хотел бы видеть в своей команде. В английском клубе понимают, что совершить данную сделку будет сложно.

Ожидается, что каталонский гранд отпустит игрока за сумму около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья провел 29 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 11 ассистов. Бразилец является одним из фаворитов на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола прокомментировал разгром «Ипсвича».

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Рафинья Диас трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Манчестер Сити Барселона
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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VovanSidorovi4
Летом хотели выгнать, чутли за бесплатно не отдавали.
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