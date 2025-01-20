Трансферная бомба. Гвардиола ожидает в команде одного из фаворитов на ЗМ
Вингер «Барселоны» Рафинья является одним из самых желанных игроков для Жузепа
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.
По информации источника. 28-летний футболист является одним из тех игроков, которого главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола хотел бы видеть в своей команде. В английском клубе понимают, что совершить данную сделку будет сложно.
Ожидается, что каталонский гранд отпустит игрока за сумму около 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Рафинья провел 29 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 11 ассистов. Бразилец является одним из фаворитов на «Золотой мяч».
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола прокомментировал разгром «Ипсвича».
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