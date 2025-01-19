На просмотре в Ингульце находятся семь новичков

Как стало известно Sport.ua, в победном спарринге с «Колосом» приняли участие все потенциальные новички «Ингульца», которые находятся на просмотре.

По имеющимся данным, речь идет об Александре Жовтенко из «Мариуполя», Андрее Меленчуке из «Реала-Фармы», Егоре Князеве, Антоне Демченко из «Шахтера» (U-19), Виталии Фарасеенко из «Буковины», Назаре Гаврилюке («Полесье-2»), Александре Дыхтяруке («Кремень»).

Во вчерашнем контрольном матче счет открыли ковалевцы, но еще до перерыва Денис Резепов и Валерий Сад вывели «Ингулец» вперед - 2:1. Во втором тайме счет не изменился.

25 января «Ингулец» проведет второй в этом году спарринг – с «Металлургом» (Запорожье).

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» в контрольном матче переиграл «Колос».