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Украина. Премьер лига
19 января 2025, 11:35 | Обновлено 19 января 2025, 11:57
337
1

На просмотре в Ингульце находятся семь новичков

Все они сыграли в матче против «Колоса»

19 января 2025, 11:35 | Обновлено 19 января 2025, 11:57
337
1
На просмотре в Ингульце находятся семь новичков
ФК Колос

Как стало известно Sport.ua, в победном спарринге с «Колосом» приняли участие все потенциальные новички «Ингульца», которые находятся на просмотре.

По имеющимся данным, речь идет об Александре Жовтенко из «Мариуполя», Андрее Меленчуке из «Реала-Фармы», Егоре Князеве, Антоне Демченко из «Шахтера» (U-19), Виталии Фарасеенко из «Буковины», Назаре Гаврилюке («Полесье-2»), Александре Дыхтяруке («Кремень»).

Во вчерашнем контрольном матче счет открыли ковалевцы, но еще до перерыва Денис Резепов и Валерий Сад вывели «Ингулец» вперед - 2:1. Во втором тайме счет не изменился.

25 января «Ингулец» проведет второй в этом году спарринг – с «Металлургом» (Запорожье).

Ранее мы сообщали, что «Ингулец» в контрольном матче переиграл «Колос».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Андрій Шевченко
Яким деганом потрібно бути, щоб йти до поворознюка ?
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