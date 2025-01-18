МОНФИС: «Думаю, я разогрел корт для Элины. Это будет тяжелый матч для нее»
Гаэль пожелал Свитолиной удачи в поединке 1/16 финала Australian Open против Паолини
Французский теннисист Гаэль Монфис после победы над Тейлором Фритцем пожелал своей жене Элине Свитолиной удачи в матче против Жасмин Паолини:
– Ваша жена, Элина Свитолина, играет дальше на этом корте. Это что-то классное, когда играет ваша жена?
– Да, именно так. Думаю, я разогрел для нее корт (смеется). Она также будет играть против четвертой ракетки мира, так что это будет сложный матч для нее. И, я надеюсь, что Элина одержит эту победу.
18 января Монфис на Margaret Court Arena сенсационно обыграл четвертую ракетку Тейлора Фритца. Следующими на эту арену (в 10:00) выйдут Элина Свитолина и Жасмин Паолини. Итальянка – четвертая ракетка в женском одиночном разряде.
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