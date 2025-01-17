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Украина. Премьер лига
17 января 2025, 17:11 | Обновлено 17 января 2025, 18:10
2583
0

Начал новую жизнь. Экс-защитнику сборной Украины пересадили сердце

Андрей Телесненко перенес сложную операцию

17 января 2025, 17:11 | Обновлено 17 января 2025, 18:10
2583
0
Начал новую жизнь. Экс-защитнику сборной Украины пересадили сердце
Андрей Телесненко

Бывший защитник национальной сборной Украины Андрей Телесненко рассказал, как проходит его реабилитация после пересадки сердца.

– Андрей Васильевич, поздравляю! Как чувствуете себя?

– Слава Богу, в полном порядке. В конце декабря меня отпустили домой на реабилитацию, так что Рождество и Новый год я встретил в родной Одессе. «Отпуск» уже заканчивается. Девятнадцатого надо быть в Киеве на обследовании. Сдать анализы, пройти курс необходимых упражнений под наблюдением врачей Центра взрослой кардиологии и кардиохирургии.

– После операции вас еще месяц держали в клинике.

– Да, был под наблюдением кардиологов. Девятнадцатого ноября сделали операцию, а 20-го декабря отпустили домой. Врачи следили, как сердце приживается, нет ли отторжения. В течение месяца специалисты Центра связывались с Калифорнией. Вместе с американцами определяли состояние моего здоровья. Очевидно, что все шло без отклонений, поэтому и отпустили в Одессу.

– А где нашли донора? Это же необходимо было согласие родственников.

– Конечно. Донор был из Киева. Согласие на трансплантацию давал его сын. Кроме сердца, он отдал еще две почки. То есть, помог выжить сразу трем людям.

– Вы знаете, кто был донором?

– Сейчас пытаюсь выяснить. Знаю, что звали Алексей, ему было 49 лет. У него инсульт был. 19 ноября он умер, и через несколько часов мне сделали пересадку.

– Что в вашем случае означает слово реабилитация?

– Надо много ходить. Немного работаю с гантелями, делаю разные упражнения, которые, конечно, мне не противопоказаны. «Подкачиваю» мышцы ног, рук, живота. Что-то делаю стоя, что-то лежа. По лестнице вверх ходить нежелательно, чтобы не было отторжения. Поэтому только спускаюсь. Прогулки на свежем воздухе приветствуются.

– Сколько времени будет длиться реабилитация?

– Где-то от полугода до года. Поэтому когда вернусь к работе – не могу сказать.

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Дмитро Вус Источник: Футбол 24
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