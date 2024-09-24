Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Черноморца ведет борьбу за жизнь после инфаркта
Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 02:54
92
0

Экс-игрок Черноморца ведет борьбу за жизнь после инфаркта

Андрею Телесненко нужна операция на сердце

24 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 02:54
92
0
Экс-игрок Черноморца ведет борьбу за жизнь после инфаркта
ФК Черноморец. Андрей Телесненко

Экс-игрок Черноморца Андрей Телесненко ведет борьбу за жизнь после перенесенного инфаркта.

Черноморец открыл сбор, цель которого – вернуть в полноценную жизнь легенду клуба, обладателя Кубка Украины 1994, бронзового призера чемпионата Украины 1993/94, вице-чемпиона Украины 1994/95.

Экс-футболист борется за жизнь после перенесенного инфаркта. По выводам врачей, счет пошел на недели. Есть два варианта спасти жизнь Андрея Телесненко: искусственное сердце или его трансплантация. В обоих случаях такая сверхсложная операция требует больших денег.

Для наиболее активных донатеров ФК Черноморец подготовил приятные сувениры, включая постеры с автографами футболистов.

По теме:
Легионер Кривбасса перенес операцию. Стало известно, сколько пропустит
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Тер Штеген перенес операцию. Известно, когда голкипер вернется на поле
Андрей Телесненко Черноморец Одесса операция инфаркт
Николай Степанов Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Футбол | 23 сентября 2024, 11:05 0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио

Матч состоится 25 сентября в 22:00

Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Футбол | 23 сентября 2024, 09:59 29
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии

Надежда Навроцкая считает, что экс-футболист пытается показывать свою приверженность рф

Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Бокс | 23.09.2024, 23:43
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Бокс | 23.09.2024, 11:49
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Забил Мане. Аль-Наср без Роналду вышел в 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии
Футбол | 24.09.2024, 00:55
Забил Мане. Аль-Наср без Роналду вышел в 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии
Забил Мане. Аль-Наср без Роналду вышел в 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
23.09.2024, 15:52 26
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Поражение Джошуа стоило мне 150 миллионов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поражение Джошуа стоило мне 150 миллионов»
22.09.2024, 17:41 6
Бокс
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
22.09.2024, 07:41 4
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
23.09.2024, 00:33 6
Бокс
ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
22.09.2024, 20:21 6
Футбол
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
22.09.2024, 19:27 65
Футбол
Новый коуч – сразу разгром. Рома с голом и ассистом Довбика разбила Удинезе
Новый коуч – сразу разгром. Рома с голом и ассистом Довбика разбила Удинезе
22.09.2024, 20:55 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем