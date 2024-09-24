Экс-игрок Черноморца ведет борьбу за жизнь после инфаркта

Экс-игрок Черноморца Андрей Телесненко ведет борьбу за жизнь после перенесенного инфаркта.

Черноморец открыл сбор, цель которого – вернуть в полноценную жизнь легенду клуба, обладателя Кубка Украины 1994, бронзового призера чемпионата Украины 1993/94, вице-чемпиона Украины 1994/95.

Экс-футболист борется за жизнь после перенесенного инфаркта. По выводам врачей, счет пошел на недели. Есть два варианта спасти жизнь Андрея Телесненко: искусственное сердце или его трансплантация. В обоих случаях такая сверхсложная операция требует больших денег.

Для наиболее активных донатеров ФК Черноморец подготовил приятные сувениры, включая постеры с автографами футболистов.