Уйдет в аренду? Степанов определился со своим будущим в Байере
Украинец планирует бороться за место в старте
Украинский форвард леверкузенского «Байера» Артем Степанов принял решение о своем будущем. Об этом пишет издание Kicker.
По информации источника, Степанов решил остаться в Байере до лета. Украинец хочет подождать с переходом, имея на руках предложение пойти в аренду.
В нынешнем сезоне Степанов также провел 16 матчей за юношескую команду Байера: 11 голов, четыре ассиста. Контракт Артема с чемпионом Германии действует до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Артемом интересуется один из клубов второй немецкой Бундеслиги.
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