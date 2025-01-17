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Германия
17 января 2025, 07:23 | Обновлено 17 января 2025, 07:24
274
0

Уйдет в аренду? Степанов определился со своим будущим в Байере

Украинец планирует бороться за место в старте

17 января 2025, 07:23 | Обновлено 17 января 2025, 07:24
274
0
Уйдет в аренду? Степанов определился со своим будущим в Байере
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский форвард леверкузенского «Байера» Артем Степанов принял решение о своем будущем. Об этом пишет издание Kicker.

По информации источника, Степанов решил остаться в Байере до лета. Украинец хочет подождать с переходом, имея на руках предложение пойти в аренду.

В нынешнем сезоне Степанов также провел 16 матчей за юношескую команду Байера: 11 голов, четыре ассиста. Контракт Артема с чемпионом Германии действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Артемом интересуется один из клубов второй немецкой Бундеслиги.

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Артем Степанов Бундеслига Байер чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Kicker
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