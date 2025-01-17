Уйдет в аренду? Степанов определился со своим будущим в Байере

Украинский форвард леверкузенского «Байера» Артем Степанов принял решение о своем будущем. Об этом пишет издание Kicker.

По информации источника, Степанов решил остаться в Байере до лета. Украинец хочет подождать с переходом, имея на руках предложение пойти в аренду.

В нынешнем сезоне Степанов также провел 16 матчей за юношескую команду Байера: 11 голов, четыре ассиста. Контракт Артема с чемпионом Германии действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Артемом интересуется один из клубов второй немецкой Бундеслиги.