Есть несколько претендентов. Украинский Холланд может покинуть Байер

Украинский форвард леверкузенского «Байера» Артем Степанов может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Bild.

На 17-летнего нападающего есть несколько претендентов. Они уже делали запросы в «Байер» по поводу подписания украинца.

Отмечается, что одним из претендентов на перспективного нападающего является «Кайзерслаутерн», находящийся в поисках усиления своей линии атаки.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду «Байера» 1 матч, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холландом.