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Германия
13 января 2025, 20:24 |
1364
1

Есть несколько претендентов. Украинский Холланд может покинуть Байер

Артем Степанов пользуется спросом

13 января 2025, 20:24 |
1364
1
Есть несколько претендентов. Украинский Холланд может покинуть Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский форвард леверкузенского «Байера» Артем Степанов может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Bild.

На 17-летнего нападающего есть несколько претендентов. Они уже делали запросы в «Байер» по поводу подписания украинца.

Отмечается, что одним из претендентов на перспективного нападающего является «Кайзерслаутерн», находящийся в поисках усиления своей линии атаки.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду «Байера» 1 матч, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холландом.

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Байер Кайзерслаутерн трансферы трансферы Бундеслиги Артем Степанов Эрлинг Холанд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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NadalKing
Дуже треба йти в оренду,чим раніше-тим краще
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