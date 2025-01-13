Есть несколько претендентов. Украинский Холланд может покинуть Байер
Артем Степанов пользуется спросом
Украинский форвард леверкузенского «Байера» Артем Степанов может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Bild.
На 17-летнего нападающего есть несколько претендентов. Они уже делали запросы в «Байер» по поводу подписания украинца.
Отмечается, что одним из претендентов на перспективного нападающего является «Кайзерслаутерн», находящийся в поисках усиления своей линии атаки.
В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду «Байера» 1 матч, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холландом.
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