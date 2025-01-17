Аль-Хиляль готовит впечатляющий контракт лидеру Ливерпуля
Уже в ближайшее время Мохамед Салах получит предложение из Саудовской Аравии
32-летний египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может получить впечатляющее предложение контракта от «Аль-Хиляля».
По информации Sky Sports, руководство клуба из Саудовской Аравии готово переманить звездного футболиста финансово выгодными условиями.
Однако сам Салах ожидает новый контракт от «Ливерпуля» и стремится продолжить выступления на самом высоком уровне в Европе.
Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш отметил, что Салах стал бы прекрасным усилением для клуба и значительно укрепил бы основной состав.
В этом сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт игрока с мерсисайдцами действует до лета 2025 года, однако переговоры по его продлению пока что не начались.
Ранее стало известно, что «Реал» готовит предложение «Ливерпулю» по Тренту Александеру-Арнольду.
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