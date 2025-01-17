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Саудовская Аравия
17 января 2025, 03:15 | Обновлено 17 января 2025, 03:20
34
0

Аль-Хиляль готовит впечатляющий контракт лидеру Ливерпуля

Уже в ближайшее время Мохамед Салах получит предложение из Саудовской Аравии

17 января 2025, 03:15 | Обновлено 17 января 2025, 03:20
34
0
Аль-Хиляль готовит впечатляющий контракт лидеру Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может получить впечатляющее предложение контракта от «Аль-Хиляля».

По информации Sky Sports, руководство клуба из Саудовской Аравии готово переманить звездного футболиста финансово выгодными условиями.

Однако сам Салах ожидает новый контракт от «Ливерпуля» и стремится продолжить выступления на самом высоком уровне в Европе.

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш отметил, что Салах стал бы прекрасным усилением для клуба и значительно укрепил бы основной состав.

В этом сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт игрока с мерсисайдцами действует до лета 2025 года, однако переговоры по его продлению пока что не начались.

Ранее стало известно, что «Реал» готовит предложение «Ливерпулю» по Тренту Александеру-Арнольду.

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Аль-Хиляль Ливерпуль Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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