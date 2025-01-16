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Кубок Испании
Атлетик Бильбао
16.01.2025 20:30 – FT 2 : 3
Осасуна
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Испания
16 января 2025, 22:49 | Обновлено 16 января 2025, 23:35
79
0

Кубок Испании. Атлетик выбыл из турнира, Реал Сосьедад прошел в 1/4 финала

Вечером 16 января состоялись матчи 1/8 финала Копа дель Рей

16 января 2025, 22:49 | Обновлено 16 января 2025, 23:35
79
0
Кубок Испании. Атлетик выбыл из турнира, Реал Сосьедад прошел в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 января состоялись матчи 1/8 финала Кубка Испании.

Атлетик Бильбао выбыл из турнира, проиграв Осасуне (2:3).

Реал Сосьедад также прошел в 1/4 финала, переиграв Райо Вальекано (3:1).

В вечернем матче играют Реал Мадрид и Сельта.

Кубок Испании. 1/8 финала

Атлетик Бильбао – Осасуна – 2:3

Голы: Нико Уильямс, 45+3, Оскар де Маркос, 55 – Аймар Орос, 40, Анте Будимир, 44, 70

Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 3:1

Голы: Оярсабаль, 23, Оласагасти, 45+1, Серхио Гомес, 79 – Трехо, 45+7

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар де Маркос (Атлетик Бильбао).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Атлетик Бильбао).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Анте Будимир (Осасуна).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Аймар Орос (Осасуна).
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Кубок Испании по футболу Атлетик Бильбао Реал Сосьедад Осасуна Райо Вальекано видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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