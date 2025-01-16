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  4. Сан-Диего отказался от покупки Зубкова. Но игрок еще может оказаться в MLS
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 21:40 |
812
0

Сан-Диего отказался от покупки Зубкова. Но игрок еще может оказаться в MLS

Похоже, что зимой вингер все-таки покинет «Шахтер»

16 января 2025, 21:40 |
812
0
Сан-Диего отказался от покупки Зубкова. Но игрок еще может оказаться в MLS
ФК Шахтер. Александр Зубков

Новичок североамериканской MLS «Сан-Диего» отказался от идеи подписания украинского вингера «Шахтера» Александра Зубкова, информирует паблик Zorya Londonsk.

Впрочем, агенты, как сообщает источник, продолжают работать над возможным трудоустройством Зубкова в другие клубы MLS.

Ранее сообщалось, что «Сан-Диего» предложил «Шахтеру» около 5 миллионов долларов за Зубкова, но «горняки» захотели получить больше.

Также предметный интерес к вингеру проявляет представитель турецкой Суперлиги «Трабзонспор», который сейчас дает уже 6 миллионов евро за Зубкова с учетом бонусов.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Сан-Диего (MLS) трансферы УПЛ трансферы Major League Soccer (MLS) Трабзонспор
Алексей Сливченко Источник: Zorya Londonsk
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