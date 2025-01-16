Сан-Диего отказался от покупки Зубкова. Но игрок еще может оказаться в MLS
Похоже, что зимой вингер все-таки покинет «Шахтер»
Новичок североамериканской MLS «Сан-Диего» отказался от идеи подписания украинского вингера «Шахтера» Александра Зубкова, информирует паблик Zorya Londonsk.
Впрочем, агенты, как сообщает источник, продолжают работать над возможным трудоустройством Зубкова в другие клубы MLS.
Ранее сообщалось, что «Сан-Диего» предложил «Шахтеру» около 5 миллионов долларов за Зубкова, но «горняки» захотели получить больше.
Также предметный интерес к вингеру проявляет представитель турецкой Суперлиги «Трабзонспор», который сейчас дает уже 6 миллионов евро за Зубкова с учетом бонусов.
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