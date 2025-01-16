Сан-Диего отказался от покупки Зубкова. Но игрок еще может оказаться в MLS

Новичок североамериканской MLS «Сан-Диего» отказался от идеи подписания украинского вингера «Шахтера» Александра Зубкова, информирует паблик Zorya Londonsk.

Впрочем, агенты, как сообщает источник, продолжают работать над возможным трудоустройством Зубкова в другие клубы MLS.

Ранее сообщалось, что «Сан-Диего» предложил «Шахтеру» около 5 миллионов долларов за Зубкова, но «горняки» захотели получить больше.

Также предметный интерес к вингеру проявляет представитель турецкой Суперлиги «Трабзонспор», который сейчас дает уже 6 миллионов евро за Зубкова с учетом бонусов.