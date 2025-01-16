Валентин МОРГУН: «Вратари – все амбициозные люди»

Киевское «Динамо» проводит подготовку ко второй половине сезона в УПЛ и двум оставшимся матчам Лиги Европы. Команда завершила программу контрольных матчей на сборах в Турции. Поединок 7-го тура Лиги Европы с «Галатасараем» состоится в Стамбуле 21 января.

О готовности команды к матчу с лидером чемпионата Турции и конкуренции между голкиперами «Динамо» рассказал Валентин Моргун.

«Насколько готовы к матчу с «Галатасараем»? Полагаю, что где-то на 80%. Сегодня еще один контрольный поединок у нас, если получим положительный результат («Динамо» одержало победу 4:1 – ред.), тогда можно будет говорить, что мы готовы на 80% к предстоящему противостоянию в Лиге Европы.

Для любого голкипера важно сыграть «на нуль» даже в товарищеском матче. Мы – вратари – все амбициозные люди, и всегда хочется играть без ошибок. Но, конечно, не всегда это удается. Надо всегда анализировать свою игру, ведь можно не упустить, но при этом сыграть плохо.

Относительно серьезной конкуренции за место в стартовом составе мы понимаем, что все зависит от каждого из нас, что нужно доказывать все своей игрой. Кто будет сильнее – тот и будет играть», – сказал Моргун.

Ранее сообщалось, что «Полесье» подписало экс-хавбека «Динамо» Андриевского.