Валентин МОРГУН: «Вратари – все амбициозные люди»
Голкипер «Динамо» рассказал о борьбе за место в составе
Киевское «Динамо» проводит подготовку ко второй половине сезона в УПЛ и двум оставшимся матчам Лиги Европы. Команда завершила программу контрольных матчей на сборах в Турции. Поединок 7-го тура Лиги Европы с «Галатасараем» состоится в Стамбуле 21 января.
О готовности команды к матчу с лидером чемпионата Турции и конкуренции между голкиперами «Динамо» рассказал Валентин Моргун.
«Насколько готовы к матчу с «Галатасараем»? Полагаю, что где-то на 80%. Сегодня еще один контрольный поединок у нас, если получим положительный результат («Динамо» одержало победу 4:1 – ред.), тогда можно будет говорить, что мы готовы на 80% к предстоящему противостоянию в Лиге Европы.
Для любого голкипера важно сыграть «на нуль» даже в товарищеском матче. Мы – вратари – все амбициозные люди, и всегда хочется играть без ошибок. Но, конечно, не всегда это удается. Надо всегда анализировать свою игру, ведь можно не упустить, но при этом сыграть плохо.
Относительно серьезной конкуренции за место в стартовом составе мы понимаем, что все зависит от каждого из нас, что нужно доказывать все своей игрой. Кто будет сильнее – тот и будет играть», – сказал Моргун.
Ранее сообщалось, что «Полесье» подписало экс-хавбека «Динамо» Андриевского.
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