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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 19:08 | Обновлено 16 января 2025, 19:12
157
0

Валентин МОРГУН: «Вратари – все амбициозные люди»

Голкипер «Динамо» рассказал о борьбе за место в составе

16 января 2025, 19:08 | Обновлено 16 января 2025, 19:12
157
0
Валентин МОРГУН: «Вратари – все амбициозные люди»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Моргун

Киевское «Динамо» проводит подготовку ко второй половине сезона в УПЛ и двум оставшимся матчам Лиги Европы. Команда завершила программу контрольных матчей на сборах в Турции. Поединок 7-го тура Лиги Европы с «Галатасараем» состоится в Стамбуле 21 января.

О готовности команды к матчу с лидером чемпионата Турции и конкуренции между голкиперами «Динамо» рассказал Валентин Моргун.

«Насколько готовы к матчу с «Галатасараем»? Полагаю, что где-то на 80%. Сегодня еще один контрольный поединок у нас, если получим положительный результат («Динамо» одержало победу 4:1 – ред.), тогда можно будет говорить, что мы готовы на 80% к предстоящему противостоянию в Лиге Европы.

Для любого голкипера важно сыграть «на нуль» даже в товарищеском матче. Мы – вратари – все амбициозные люди, и всегда хочется играть без ошибок. Но, конечно, не всегда это удается. Надо всегда анализировать свою игру, ведь можно не упустить, но при этом сыграть плохо.

Относительно серьезной конкуренции за место в стартовом составе мы понимаем, что все зависит от каждого из нас, что нужно доказывать все своей игрой. Кто будет сильнее – тот и будет играть», – сказал Моргун.

Ранее сообщалось, что «Полесье» подписало экс-хавбека «Динамо» Андриевского.

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Валентин Моргун Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига Лига Европы Галатасарай учебно-тренировочные сборы
Сергій Турчак Источник: Динамо Киев от Шурика
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