Троссард обогнал Азара по количеству голов против большой шестерки АПЛ

15 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на стадионе «Эмирейтс» прошел матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров». Голами отметились Сон Хын Мин, Доминик Соланке (автогол) и Леандро Троссард.

Забитый мяч в ворота «шпор» стал для Троссарда 18-м против клубов «большой шестерки». Леандро обогнал по этому показателю легенду «Челси» Эдена Азара (17). В этом же матче Мартин Эдегор сравнялся по количеству ассистов в АПЛ с легендой «Арсенала».

В текущем розыгрыше английского чемпионата белгийский нападающий «канониров» провел на поле 21 матч, в которых отметился 4 забитыми голами и 2 ассистами.