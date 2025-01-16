Троссард обогнал Азара по количеству голов против большой шестерки АПЛ
Произошло это в матче «Арсенал» – «Тоттенхэм»
15 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на стадионе «Эмирейтс» прошел матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров». Голами отметились Сон Хын Мин, Доминик Соланке (автогол) и Леандро Троссард.
Забитый мяч в ворота «шпор» стал для Троссарда 18-м против клубов «большой шестерки». Леандро обогнал по этому показателю легенду «Челси» Эдена Азара (17). В этом же матче Мартин Эдегор сравнялся по количеству ассистов в АПЛ с легендой «Арсенала».
В текущем розыгрыше английского чемпионата белгийский нападающий «канониров» провел на поле 21 матч, в которых отметился 4 забитыми голами и 2 ассистами.
PL goals vs Big 6:— StatMuse FC (@statmusefc) January 15, 2025
18 — Leandro Trossard
17 — Eden Hazard pic.twitter.com/krzcU9FGT4
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