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  4. Реал может потерять звезду, его разочаровал Анчелотти. Грандиозный трансфер
Испания
15 января 2025, 20:02 | Обновлено 15 января 2025, 20:33
2027
9

Реал может потерять звезду, его разочаровал Анчелотти. Грандиозный трансфер

«ПСЖ» хочет приобрести Винисиуса

15 января 2025, 20:02 | Обновлено 15 января 2025, 20:33
2027
9
Реал может потерять звезду, его разочаровал Анчелотти. Грандиозный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

«Реал» Мадрид летом 2025 года останется без суперзвездного нападающего.

По информации испанских СМИ, «ПСЖ» готовит грандиозный трансфер Винисиуса Жуниора на лето 2025 года. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи приложит максимум усилий, чтобы организовать этот трансфер. Парижане готовы предложить бразильцу более привлекательные условия контракта, чем «Реал».

В этом сезоне Винисиус отыграл за «Реал» 24 матча, забил 13 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор разочарован действиями главного тренера Карло Анчелотти.

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Нассер Аль-Хелаифи Реал Мадрид ПСЖ Винисиус Жуниор трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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Капітошkа
"За інформацією іспанських ЗМІ" -
А назва видання?
Кого і куди тільки українські спортивні ресурси не продають і не купують...
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AK.228
Нахрена грузина тогда купили!?
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