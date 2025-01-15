Реал может потерять звезду, его разочаровал Анчелотти. Грандиозный трансфер
«ПСЖ» хочет приобрести Винисиуса
«Реал» Мадрид летом 2025 года останется без суперзвездного нападающего.
По информации испанских СМИ, «ПСЖ» готовит грандиозный трансфер Винисиуса Жуниора на лето 2025 года. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи приложит максимум усилий, чтобы организовать этот трансфер. Парижане готовы предложить бразильцу более привлекательные условия контракта, чем «Реал».
В этом сезоне Винисиус отыграл за «Реал» 24 матча, забил 13 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор разочарован действиями главного тренера Карло Анчелотти.
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