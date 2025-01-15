Разочарован отношение тренера. Винисиус обиделся на Анчелотти

Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор разочарован действиями главного тренера Карло Анчелотти.

Во время финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5) наставник «сливочных» на 76-й минуте посадил бразильского вингера на скамейку запасных. Сообщается, что Винисиус не понял это решение и обиделся на Анчелотти.

Окружение футболиста считает, что наставник команды сделал ошибку и разочаровано его методами. Винисиус доволен отношением «Реала» к себе и поддержкой со стороны клуба, однако ему не нравятся некоторые решения Карло Анчелотти.

В этом сезоне бразилец провел за «Реал» 24 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб смонтировал видео, чтобы оправдать Винисиуса после дисквалификации.