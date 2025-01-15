Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разочарован отношение тренера. Винисиус обиделся на Анчелотти
Испания
15 января 2025, 14:35 |
617
4

Разочарован отношение тренера. Винисиус обиделся на Анчелотти

Бразилец был заменен в финале Суперкубка Испании

15 января 2025, 14:35 |
617
4
Разочарован отношение тренера. Винисиус обиделся на Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор разочарован действиями главного тренера Карло Анчелотти.

Во время финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5) наставник «сливочных» на 76-й минуте посадил бразильского вингера на скамейку запасных. Сообщается, что Винисиус не понял это решение и обиделся на Анчелотти.

Окружение футболиста считает, что наставник команды сделал ошибку и разочаровано его методами. Винисиус доволен отношением «Реала» к себе и поддержкой со стороны клуба, однако ему не нравятся некоторые решения Карло Анчелотти.

В этом сезоне бразилец провел за «Реал» 24 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб смонтировал видео, чтобы оправдать Винисиуса после дисквалификации.

По теме:
Начал доверять? Анчелотти сделал важное заявление по Лунину
Вариантов нет. Реал отказался от желанного зимнего трансфера суперзвезды
«Это было предупреждением». Легенда Реала – про позор клуба в Суперкубке
Суперкубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Винисиус Жуниор Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: Football Espana
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Все-таки забили. Цуканов открыл счет в матче Шахтера и ЦСКА София
Футбол | 15 января 2025, 13:47 0
ВИДЕО. Все-таки забили. Цуканов открыл счет в матче Шахтера и ЦСКА София
ВИДЕО. Все-таки забили. Цуканов открыл счет в матче Шахтера и ЦСКА София

Украинский клуб отличился в товарищеском матче

Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Футбол | 15 января 2025, 02:15 0
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной

Не будет четырех атакующих игроков

Украинские тренеры начали стажировку в футбольной системе Манчестер Сити
Футбол | 15.01.2025, 10:49
Украинские тренеры начали стажировку в футбольной системе Манчестер Сити
Украинские тренеры начали стажировку в футбольной системе Манчестер Сити
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
Хоккей | 14.01.2025, 15:16
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
Хоккей | 15.01.2025, 00:15
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
Та гоніть його в три шиї. Або в дубль поки мізки не поставить на місце. Розбещене дитя. Обіженка, Тьху. Як баба себе веде.
Ответить
+4
Перець
чувак зірочку зловив тепер йому всі винні 
Ответить
+1
Lulinnha
Забыл кто ему пальму дал и бананами кормит. Неблагодарный ...
Ответить
0
Saar
Та ти по життю розчарований. Все тобі не так.  Сукню одягни!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 80
Футбол
«Не вышел на поле». Испанский тренер нашел виноватого в поражениях Реала
«Не вышел на поле». Испанский тренер нашел виноватого в поражениях Реала
13.01.2025, 17:57 1
Футбол
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
13.01.2025, 08:21 2
Бокс
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
14.01.2025, 09:05 7
Бокс
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
14.01.2025, 12:10 3
Бокс
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
15.01.2025, 07:41 17
Футбол
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
13.01.2025, 19:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем