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Испания
14 января 2025, 14:43 | Обновлено 14 января 2025, 14:45
1116
0

Реал смонтировал видео, чтобы доказать невиновность Винисиуса

Апелляция мадридского клуба была отклонена

14 января 2025, 14:43 | Обновлено 14 января 2025, 14:45
1116
0
Реал смонтировал видео, чтобы доказать невиновность Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Апелляция «Реала» по поводу красной карточки, которую получил Винисиус Жуниор во время победы над «Валенсией» (2:1), была отклонена.

Мадридский клуб утверждал, что бразильский футболист подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов соперника, и этот фактор нужно классифицировать как смягчающее обстоятельство и провокацию. Однако Апелляционный комитет заявил, что не смог проверить заявления о расистских оскорблениях:

«Видео, смонтированное и составленное из нескольких эпизодов из разных матчей, позволяет нам услышать только двух отдельных лиц, в два разных момента времени произносящих расистские оскорбления. Это не означает, что расовых оскорблений не было, но, безусловно, вызывает беспокойство тот факт, что «Реал Мадрид» не расследовал материалы, прежде чем выдвинуть столь серьезные обвинения и использовать их в качестве части официального обращения», – сообщили в комитете.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Валенсия Валенсия - Реал Винисиус Жуниор дисквалификация апелляция
Микола Титюк Источник: Football Espana
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