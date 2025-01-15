Регламентный прецедент может помешать трансферу игрока Черноморца

Камнем преткновения может стать «Турнир четырех» УПЛ.



Трансферный бан одесского «Черноморца» за давние долги (около 100 тысяч евро) перед бывшими футболистами вынуждает руководство клуба предпринимать определенные шаги для устранения этой серьезной проблемы. Существует мнение, что самым простым путем для этого будет продажа того или иного ведущего футболиста.

Недавно в СМИ появилась информация, что одним из вариантов решения «банового» вопроса может стать трансфер защитника Ярослава Кисиля из «Черноморца» в другой клуб УПЛ. Чтобы узнать, насколько она имеет основания, Sport.ua решил выяснить непосредственно у главного тренера одесситов Александра Бабича.

– Относительно Кисиля могу сказать, что эта тема имеет место, – сказал он. – Им действительно интересуются. Однако в отношении этого футболиста есть некоторые нюансы. Дело в том, что Ярослав играл за «Минай» в дополнительном переходном турнире за право выступать в Премьер-лиге, после чего перешел в «Черноморец». Поэтому возникает вопрос, связанный с прописанным в Регламенте пунктом о количестве клубов, в которых в течение одного сезона имеет право играть футболист.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» продлит аренду полузащитника «Шахтера» Кирилла Сигеева.