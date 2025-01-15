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  4. Источник. Черноморец продолжит аренду полузащитника Шахтера
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 16:34 |
438
0

Источник. Черноморец продолжит аренду полузащитника Шахтера

Кирилл Сигеев останется в одесском клубе до конца сезона

15 января 2025, 16:34 |
438
0
Источник. Черноморец продолжит аренду полузащитника Шахтера
ФК «Черноморец». Кирилл Сигеев

Одесский «Черноморец» договорился с донецким «Шахтером» о продлении аренды опорного полузащитника Кирилла Сигеева. Футболист хорошо зарекомендовал себя и нужен Александру Бабичу.

С двумя арендованными игроками «Черноморец» попрощается. По информации ТаТоТаке, Владислав Калин (7 матчей, 1 гол) вернется в «Динамо», а Иван Петряк (10 матчей) – в «Шахтер». Дальнейшую судьбу игроков будут решать их клубы.

Кирилл Сигеев присоединился к «Черноморцу» в конце августа 2024 года. Игрок олимпийской сборной Украины провел в составе одесского клуба 8 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего футболиста в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» нашел в Житомире усиление на позицию левого защитника.

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Кирилл Сигеев Черноморец Одесса Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке аренда игрока
Сергій Турчак Источник: ТаТоТаке
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