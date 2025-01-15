Источник. Черноморец продолжит аренду полузащитника Шахтера

Одесский «Черноморец» договорился с донецким «Шахтером» о продлении аренды опорного полузащитника Кирилла Сигеева. Футболист хорошо зарекомендовал себя и нужен Александру Бабичу.

С двумя арендованными игроками «Черноморец» попрощается. По информации ТаТоТаке, Владислав Калин (7 матчей, 1 гол) вернется в «Динамо», а Иван Петряк (10 матчей) – в «Шахтер». Дальнейшую судьбу игроков будут решать их клубы.

Кирилл Сигеев присоединился к «Черноморцу» в конце августа 2024 года. Игрок олимпийской сборной Украины провел в составе одесского клуба 8 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего футболиста в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» нашел в Житомире усиление на позицию левого защитника.