Источник. Черноморец продолжит аренду полузащитника Шахтера
Кирилл Сигеев останется в одесском клубе до конца сезона
Одесский «Черноморец» договорился с донецким «Шахтером» о продлении аренды опорного полузащитника Кирилла Сигеева. Футболист хорошо зарекомендовал себя и нужен Александру Бабичу.
С двумя арендованными игроками «Черноморец» попрощается. По информации ТаТоТаке, Владислав Калин (7 матчей, 1 гол) вернется в «Динамо», а Иван Петряк (10 матчей) – в «Шахтер». Дальнейшую судьбу игроков будут решать их клубы.
Кирилл Сигеев присоединился к «Черноморцу» в конце августа 2024 года. Игрок олимпийской сборной Украины провел в составе одесского клуба 8 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего футболиста в 400 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Черноморец» нашел в Житомире усиление на позицию левого защитника.
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