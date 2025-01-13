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  4. Источник: Черноморец нашел в Житомире усиление на позицию левого защитника
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 14:49 |
264
0

Источник: Черноморец нашел в Житомире усиление на позицию левого защитника

Сергей Корнийчук может сменить клуб

13 января 2025, 14:49 |
264
0
Источник: Черноморец нашел в Житомире усиление на позицию левого защитника
ФК «Полесье». Сергей Корнийчук

Одесский «Черноморец» ищет игроков для усиления состава. Но на клуб наложен трансферный бан. Если проблему решат, то к «Черноморцу» на сборах в Турции может присоединиться левый защитник «Полесья» Сергей Корнийчук.

Игрока могут арендовать до конца сезона, сообщает Inside UPL. В соглашение не будут включать опц3ию выкупа контракта игрока.

В нынешнем сезоне Сергей Корнийчук выступал за вторую команду «Полесья» во Второй лиге. Провел 10 матчей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего украинца в 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» планирует арендовать защитника «Полесья».

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Источник: Черноморец планирует арендовать защитника Полесья
Черноморец Одесса Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Вторая лига Украины аренда игрока инсайд
Сергій Турчак Источник: Telegram
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