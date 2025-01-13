Источник: Черноморец нашел в Житомире усиление на позицию левого защитника

Одесский «Черноморец» ищет игроков для усиления состава. Но на клуб наложен трансферный бан. Если проблему решат, то к «Черноморцу» на сборах в Турции может присоединиться левый защитник «Полесья» Сергей Корнийчук.

Игрока могут арендовать до конца сезона, сообщает Inside UPL. В соглашение не будут включать опц3ию выкупа контракта игрока.

В нынешнем сезоне Сергей Корнийчук выступал за вторую команду «Полесья» во Второй лиге. Провел 10 матчей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего украинца в 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» планирует арендовать защитника «Полесья».