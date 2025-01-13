Источник: Черноморец планирует арендовать защитника Полесья

Центральный защитник житомирского «Полесья» Алексей Авраменко вторую часть сезона может провести в «Черноморце». Одесский клуб намерен арендовать 21-летнего футболиста.

Аренда рассчитана до конца сезона, но без права выкупа, сообщает Inside UPL. Авраменко в прошлом сезоне был одним из ключевых игроков юношеской команды СК «Днепр-1». В «Полесье» игрок перешел летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Алексей Авраменко играл за дубль «Полесья» во Второй лиге. Провел 12 матчей и забил один мяч. Также игрок дважды попадал в заявку основной команды на матчи УПЛ, но на поле не выходил.

Ранее сообщалось, что израильский легионер «Полесья» назвал своего футбольного кумира.