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  4. Источник: Черноморец планирует арендовать защитника Полесья
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 14:03 |
407
1

Источник: Черноморец планирует арендовать защитника Полесья

Состав одесского клуба может пополнить Алексей Авраменко

13 января 2025, 14:03 |
407
1
Источник: Черноморец планирует арендовать защитника Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Авраменко

Центральный защитник житомирского «Полесья» Алексей Авраменко вторую часть сезона может провести в «Черноморце». Одесский клуб намерен арендовать 21-летнего футболиста.

Аренда рассчитана до конца сезона, но без права выкупа, сообщает Inside UPL. Авраменко в прошлом сезоне был одним из ключевых игроков юношеской команды СК «Днепр-1». В «Полесье» игрок перешел летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Алексей Авраменко играл за дубль «Полесья» во Второй лиге. Провел 12 матчей и забил один мяч. Также игрок дважды попадал в заявку основной команды на матчи УПЛ, но на поле не выходил.

Ранее сообщалось, что израильский легионер «Полесья» назвал своего футбольного кумира.

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Черноморец Одесса Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ аренда игрока инсайд
Сергій Турчак Источник: Telegram
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Комментарии 1
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Vovan78
Знову оренда. Як вони вже задовбали. З таким підходом не буде в Одесі гарної команди, а отже і хороших результатів.
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