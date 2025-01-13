Израильский легионер Полесья назвал своего футбольного кумира

Израильский полузащитник житомирского «Полесья» Томер Йосефи рассказал, что повлияло на его становление как профессионального футболиста.

– Ну что, Томер, давай познакомимся наконец-то. Опиши себя, пожалуйста, одним словом, себя как человека.

– Спокойный парень. Мне кажется, что я спокойный парень.

– Опиши себя одним словом, а возможно и не одним, как футболиста.

– Я влюблен в футбол с детства. Я начал играть со старшим братом, когда мне было 5 лет. И с тех пор в моей жизни всегда есть футбол. Тем не менее, я все время учусь и совершенствуюсь.

– Что украинские болельщики еще должны знать о тебе?

– Наверное то, что я командный игрок. Что я люблю готовить для своих друзей, что я забиваю голы, и желаю нашей команде и нашим болельщикам много-много успехов вместе.

– Ты рассказывал о том, как ты стал футболистом. Почему ты выбрал футбол в детстве? Наверное, у тебя был какой-то кумир в детстве, а возможно, он до сих пор есть?

– Моим образцом всегда был Месси. Я болел за «Барселону» с юных лет и до сих пор смотрю его игры, даже когда он играет в MLS.