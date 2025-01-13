Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Израильский легионер Полесья назвал своего футбольного кумира
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 12:27 | Обновлено 13 января 2025, 12:30
310
0

Израильский легионер Полесья назвал своего футбольного кумира

Томер Йосефи с детства увлекается игрой Лионеля Месси

13 января 2025, 12:27 | Обновлено 13 января 2025, 12:30
310
0
Израильский легионер Полесья назвал своего футбольного кумира
ФК Полесье. Томер Йосефи

Израильский полузащитник житомирского «Полесья» Томер Йосефи рассказал, что повлияло на его становление как профессионального футболиста.

– Ну что, Томер, давай познакомимся наконец-то. Опиши себя, пожалуйста, одним словом, себя как человека.

– Спокойный парень. Мне кажется, что я спокойный парень.

– Опиши себя одним словом, а возможно и не одним, как футболиста.

– Я влюблен в футбол с детства. Я начал играть со старшим братом, когда мне было 5 лет. И с тех пор в моей жизни всегда есть футбол. Тем не менее, я все время учусь и совершенствуюсь.

– Что украинские болельщики еще должны знать о тебе?

– Наверное то, что я командный игрок. Что я люблю готовить для своих друзей, что я забиваю голы, и желаю нашей команде и нашим болельщикам много-много успехов вместе.

– Ты рассказывал о том, как ты стал футболистом. Почему ты выбрал футбол в детстве? Наверное, у тебя был какой-то кумир в детстве, а возможно, он до сих пор есть?

– Моим образцом всегда был Месси. Я болел за «Барселону» с юных лет и до сих пор смотрю его игры, даже когда он играет в MLS.

По теме:
Возвращение легенды. Известен состав Динамо на матч против Видзева
БАБИЧ: «Игроки пробежали 60 км. По трансферному бану вопрос решаем»
Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом
Лионель Месси Интер Майами Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Major League Soccer (MLS)
Дмитро Вус Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Бокс | 13 января 2025, 08:21 1
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду

Энтони отдал должное украинскому чемпиону

«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
Футбол | 12 января 2025, 14:26 16
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика

Дмитрий Бабелюк подробно объяснил, что такое актовегин

Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Футбол | 12.01.2025, 23:07
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2004/05
Футбол | 13.01.2025, 12:59
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2004/05
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2004/05
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Футбол | 13.01.2025, 11:07
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 4
Футбол
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 23
Футбол
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 26
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем