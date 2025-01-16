Микель АРТЕТА: «Должны были закончить игру гораздо раньше»

Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в столичном дерби над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. Игра состоялась в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

«Я очень горжусь командой, я думаю, мы были неподражаемыми. Я думаю, это было хорошим испытанием после двух больших выступлений и отсутствия награды в двух разных соревнованиях. Считаю, что мы должны играть самую большую игру сезона для наших людей в таких условиях. Только так можно узнать, из чего мы сделаны, какое у нас мужество, насколько мы действительно заботимся только о результате или игре, и как много мы можем сделать с точки зрения того, что требуется в игре, чтобы быть лучше соперника. Я думаю, мы играли хорошо с первой минуты, чтобы навредить им с мячом или без него. Думаю, мы полностью заслужили на победу в игре. Мы сделали многих людей очень счастливыми.

Я думаю, что мы должны были закончить игру гораздо раньше, но что есть, то есть. Потом нам пришлось пострадать, мы страдали так, как мы на это способны, но хотелось бы забить еще один гол», – ответил Микель.

Также мыслями по поводу матча поделился наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу.