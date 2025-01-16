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Англия
16 января 2025, 02:42 | Обновлено 16 января 2025, 02:43
13
0

«Были пассивными». Постекоглу нашел причину поражения в матче с Арсеналом

«Тоттенхэм» уступил в дерби со счетом 1:2

16 января 2025, 02:42 | Обновлено 16 января 2025, 02:43
13
0
«Были пассивными». Постекоглу нашел причину поражения в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвел итоги матча против лондонского «Арсенала», который состоялся в рамках 21-го туру чемпионата Англии. В финальном итоге «шпоры» проиграли со счетом 1:2.

«Да, мы могли бы что-то получить, но это не имеет значения, поскольку мы были далеки от того уровня, на котором нам нужно было быть сегодня.

В первом тайме мы были слишком пассивны и позволили «Арсеналу» войти в ритм. Мы держались, держались всю игру на самом деле. Вторая половина была немного лучше, но далеко не на том уровне, который был нужен.

Нам что-то было нужно изменить. Тот факт, что мы вышли в первом тайме в такой важной игре и были такими пассивными, был неприемлем. И мы заплатили за это большую цену.

Когда мы играем хорошо и создаем проблем сопернику, то мы в этом момент находимся в лучшей своей форме, а вот сегодня мы этого сделать не смогли.

Что думаю о возвращении Ришарлисона? Хорошо, что он вернулся. Он пропустил практически весь сезон. Но травмы не имеют значения, если мы не выходим на поле с правильным настроем в команде, а сегодня, повторюсь, мы этого не сделали», – ответил Постекоглу.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает 13-ю позицию, имея в активе 24 пункта. В свою очередь «Арсенал» находится на второй строчке.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм пресс-конференция Ришарлисон
Андрій Вітренко Источник: BBC
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