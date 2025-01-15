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Див-Кабур
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Франция
15 января 2025, 01:35 | Обновлено 15 января 2025, 02:35
42
0

Марсель и Монако выбыли из Кубка Франции, проиграв в сериях пенальти

Вечером 14 января состоялись поединки 1/16 финала

15 января 2025, 01:35 | Обновлено 15 января 2025, 02:35
42
0
Марсель и Монако выбыли из Кубка Франции, проиграв в сериях пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике Томас де Лима

Вечером 14 января состоялись поединки 1/16 финала Кубка Франции.

В центральном матче игрового дня Марсель проиграл Лиллю по пенальти (1:1, пен. 3:4) и выбыл из турнира.

У хозяев поля послематчевые пенальти не забили Луис Энрике Томас де Лима и Джон Роу.

Реймс выбил из турнира Монако также в серии пенальти – 1:1 (пен. 3:1).

Кубок Франции. 1/16 финала, 15 января

  • Марсель – Лилль – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Луис Энрике Томас де Лима, 90+6 – Харальдссон, 68

  • Реймс – Монако – 1:1 (пен. 3:1)

Голы: Кипре, 45 – Салису, 70

  • Бастия [D2] – Ницца – 0:1

Гол: Мукоко, 61

  • Генгам [D2] – Сошо [D3] – 2:2 (пен. 9:8)

Голы: Риу, 38 Гендуз, 59 (пен) – Гнадюйе, 12, 45+1

  • Див-Кабур [D5] – Ле-Пюи [D4] – 1:0

Гол: Сузанне, 55

  • Ле-Ман [D3] – Валансьенн [D3] – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Вула, 28 – Оевуси, 82

  • Агено [D4] – Дюнкерк [D2] – матч перенесен из-за непригодности газона

ВИДЕО. Марсель – Лилль – 1:1 (пен. 3:4)

ВИДЕО. Реймс – Монако – 1:1 (пен. 3:1)

ВИДЕО. Бастия – Ницца – 0:1

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Сьюзан (Див).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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