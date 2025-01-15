Марсель и Монако выбыли из Кубка Франции, проиграв в сериях пенальти
Вечером 14 января состоялись поединки 1/16 финала
Вечером 14 января состоялись поединки 1/16 финала Кубка Франции.
В центральном матче игрового дня Марсель проиграл Лиллю по пенальти (1:1, пен. 3:4) и выбыл из турнира.
У хозяев поля послематчевые пенальти не забили Луис Энрике Томас де Лима и Джон Роу.
Реймс выбил из турнира Монако также в серии пенальти – 1:1 (пен. 3:1).
Кубок Франции. 1/16 финала, 15 января
- Марсель – Лилль – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Луис Энрике Томас де Лима, 90+6 – Харальдссон, 68
- Реймс – Монако – 1:1 (пен. 3:1)
Голы: Кипре, 45 – Салису, 70
- Бастия [D2] – Ницца – 0:1
Гол: Мукоко, 61
- Генгам [D2] – Сошо [D3] – 2:2 (пен. 9:8)
Голы: Риу, 38 Гендуз, 59 (пен) – Гнадюйе, 12, 45+1
- Див-Кабур [D5] – Ле-Пюи [D4] – 1:0
Гол: Сузанне, 55
- Ле-Ман [D3] – Валансьенн [D3] – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Вула, 28 – Оевуси, 82
- Агено [D4] – Дюнкерк [D2] – матч перенесен из-за непригодности газона
ВИДЕО. Марсель – Лилль – 1:1 (пен. 3:4)
ВИДЕО. Реймс – Монако – 1:1 (пен. 3:1)
ВИДЕО. Бастия – Ницца – 0:1
События матча
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