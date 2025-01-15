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Испания
15 января 2025, 02:18 | Обновлено 15 января 2025, 02:20
125
0

Известно, что сказал Анчелотти Пересу после провала в матче с Барселоной

Карло попросил руководство клуба о трансферах

15 января 2025, 02:18 | Обновлено 15 января 2025, 02:20
125
0
Известно, что сказал Анчелотти Пересу после провала в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Флорентино Перес

В воскресенье, 12 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

По информации испанских СМИ, наставник «бланкос» Карло Анчелотти провел экстренное совещание с руководством клуба после этого матча. Анчелотти попросил Переса изменить свое решение и провести зимнюю трансферную кампанию, чтобы вернуть игру «Реала» на должный уровень. Перес прислушался к итальянскому тренеру – мадридцы усилят защиту.

Ранее «Реал» принял резонансное решение после позора против «Барселоны».

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Ла Лига Карло Анчелотти Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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