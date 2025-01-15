Известно, что сказал Анчелотти Пересу после провала в матче с Барселоной

В воскресенье, 12 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

По информации испанских СМИ, наставник «бланкос» Карло Анчелотти провел экстренное совещание с руководством клуба после этого матча. Анчелотти попросил Переса изменить свое решение и провести зимнюю трансферную кампанию, чтобы вернуть игру «Реала» на должный уровень. Перес прислушался к итальянскому тренеру – мадридцы усилят защиту.

Ранее «Реал» принял резонансное решение после позора против «Барселоны».