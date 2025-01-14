ФОТО. Экс-жена Андрея Пятова снова впечатлила контентом. Что засветила?
Юлия Пятова любит привлечь внимание в последнее время
Экс-жена голкипера донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова, Юлия, продолжает радовать мужчин-подписчиков своим контентом.
Напомним, что Юлия Пятова подала на развод в начале ноября прошлого года.
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Инфлюенсерка, которая имеет в Instagram аудиторию 20,9 тысяч фолловеров, снова опубликовала фото своей великолепной фигуры в сторис.
В последнее время Юлия активизировалась в показе своей красоты и её контент становится более открытым.
Совсем недавно экс-жена Пятова пошутила про отсутствие оргазмов.
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