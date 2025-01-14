ФОТО. Экс-жена Андрея Пятова снова впечатлила контентом. Что засветила?

Экс-жена голкипера донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова, Юлия, продолжает радовать мужчин-подписчиков своим контентом.

Напомним, что Юлия Пятова подала на развод в начале ноября прошлого года.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Инфлюенсерка, которая имеет в Instagram аудиторию 20,9 тысяч фолловеров, снова опубликовала фото своей великолепной фигуры в сторис.

В последнее время Юлия активизировалась в показе своей красоты и её контент становится более открытым.

Совсем недавно экс-жена Пятова пошутила про отсутствие оргазмов.