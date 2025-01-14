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  4. ФОТО. Экс-жена Андрея Пятова снова впечатлила контентом. Что засветила?
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14 января 2025, 03:37 |
594
0

ФОТО. Экс-жена Андрея Пятова снова впечатлила контентом. Что засветила?

Юлия Пятова любит привлечь внимание в последнее время

14 января 2025, 03:37 |
594
0
ФОТО. Экс-жена Андрея Пятова снова впечатлила контентом. Что засветила?
Instagram. Юлия Пятова

Экс-жена голкипера донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрея Пятова, Юлия, продолжает радовать мужчин-подписчиков своим контентом.

Напомним, что Юлия Пятова подала на развод в начале ноября прошлого года.

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Инфлюенсерка, которая имеет в Instagram аудиторию 20,9 тысяч фолловеров, снова опубликовала фото своей великолепной фигуры в сторис.

В последнее время Юлия активизировалась в показе своей красоты и её контент становится более открытым.

Совсем недавно экс-жена Пятова пошутила про отсутствие оргазмов.

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фото Юлия Пятова Андрей Пятов девушки lifestyle Шахтер Донецк
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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