ФОТО. Вызывающий наряд экс-жены Пятова: мини-шортики и море комплиментов

Экс-жена Андрея Пятова, Юлия, напомнила о себе новой публикацией в Instagram с важным месседжем и красочными фото, подчеркивающими её красоту.

«Я не готова отступать, не готова сдаваться! Я готова бороться, готова доказывать, готова жить! Чего и желаю всем, кому тяжело и страшно, кому больно и одиноко,у кого нет сил и желания – мы невероятны», – подписала пост Юлия Пятова.

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Бывшая жена экс-голкипера «Шахтера» и сборной Украины прикрепила три фото, на которых она запечатлена в ярком образе с мини-шортами. Юлия выглядит впечатляюще, что не могли не отметить её фолловеры:

«😍🔥 Вы ❤️ Пусть ваши мечты сбываются 🤗», «Вы невероятная, красивая, лучшая во всем! Все будет так, как пожелаете ❤️❤️❤️», «Ты невероятная! Красивая! Секси! Была бы я мужчиной, влюбилась бы! Хотя я и так влюблена в тебя 💫🔥», – это только несколько комплиментов, в комментариях настоящий восторг от публикации.

Напомним, что в ноябре Юлия Пятова подала на развод.