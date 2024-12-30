Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Вызывающий наряд экс-жены Пятова: мини-шортики и море комплиментов
Другие новости
30 декабря 2024, 01:00 |
97
0

ФОТО. Вызывающий наряд экс-жены Пятова: мини-шортики и море комплиментов

Юлия Пятова дала огня под конец года

30 декабря 2024, 01:00 |
97
0
ФОТО. Вызывающий наряд экс-жены Пятова: мини-шортики и море комплиментов
Instagram. Юлия Пятова

Экс-жена Андрея Пятова, Юлия, напомнила о себе новой публикацией в Instagram с важным месседжем и красочными фото, подчеркивающими её красоту.

«Я не готова отступать, не готова сдаваться! Я готова бороться, готова доказывать, готова жить! Чего и желаю всем, кому тяжело и страшно, кому больно и одиноко,у кого нет сил и желания – мы невероятны», – подписала пост Юлия Пятова.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бывшая жена экс-голкипера «Шахтера» и сборной Украины прикрепила три фото, на которых она запечатлена в ярком образе с мини-шортами. Юлия выглядит впечатляюще, что не могли не отметить её фолловеры:

«😍🔥 Вы ❤️ Пусть ваши мечты сбываются 🤗», «Вы невероятная, красивая, лучшая во всем! Все будет так, как пожелаете ❤️❤️❤️», «Ты невероятная! Красивая! Секси! Была бы я мужчиной, влюбилась бы! Хотя я и так влюблена в тебя 💫🔥», – это только несколько комплиментов, в комментариях настоящий восторг от публикации.

Напомним, что в ноябре Юлия Пятова подала на развод.

По теме:
ФОТО. Вот как живёт Джуд Беллингем. Красочная жизнь звезды Реала
ФОТО. Первые выводы дочери Суркиса после рождения ребенка. О муже
ВИДЕО. У звездного футболиста пополнение в семье. Сразу двойня
фото lifestyle Юлия Пятова Андрей Пятов Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Футбол | 29 декабря 2024, 07:22 16
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера

«ПСЖ» является фаворитом на трансфер украинца

Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Футбол | 29 декабря 2024, 12:09 77
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной

Украинскому футболисту поставили инъекцию стволовых клеток

Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Бокс | 29.12.2024, 07:45
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Трубин пропустил. Бенфика на выезде уступила в топ-матче со Спортингом
Футбол | 30.12.2024, 00:30
Трубин пропустил. Бенфика на выезде уступила в топ-матче со Спортингом
Трубин пропустил. Бенфика на выезде уступила в топ-матче со Спортингом
Теневой фаворит. Как Атлетико ворвался в чемпионскую гонку Ла Лиги
Футбол | 29.12.2024, 17:14
Теневой фаворит. Как Атлетико ворвался в чемпионскую гонку Ла Лиги
Теневой фаворит. Как Атлетико ворвался в чемпионскую гонку Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28.12.2024, 17:40
Бокс
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
28.12.2024, 07:55 1
Бокс
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 20
Футбол
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
28.12.2024, 23:22 2
Футбол
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
Ман Сити купит 2 дорогих игроков, которые помогут вытащить клуб из кризиса
28.12.2024, 21:24 2
Футбол
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
29.12.2024, 15:15
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2024, 10:00 3
Хоккей
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
29.12.2024, 08:32 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем