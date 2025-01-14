Лацио уволил орнитолога после скандала с публикацией интимных фото

Руководство итальянского «Лацио» уволило орнитолога клуба Хуана Бернабе из-за публикации интимных фотографий в социальных сетях.

Бернабе работал в клубе с 2010 года, отвечая за запуск канадского орла Олимпии над стадионом перед каждой домашней игрой команды.

Как сообщает издание talkSPORT, Хуан Бернабе опубликовал в сети фотографии своих гениталий после коррекционной операции. Ранее он потерял одно яичко из-за несчастного случая в молодом возрасте, и недавно ему провели хирургическое вмешательство для установки протеза.

Этой ситуацией Бернабе решил поделиться в социальных сетях, что вызвало широкий резонанс.

Клуб резко осудил поведение работника и решил разорвать с ним контракт. В заявлении «Лацио» подчеркнули, что такие действия противоречат ценностям клуба.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал, в который попадает Хуан Бернабе. В 2021 году его временно отстранили от работы после того, как он попал на видео, где исполнял песни, восхваляющие итальянского диктатора Бенито Муссолини, и демонстрировал фашистские приветствия.

Ранее в чемпионате Италии правнук того же диктатора Муссолини отметился первым голом на профессиональном уровне.