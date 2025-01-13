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  4. КОСТЮК: «Немного забыла, что делать с мозгом, чтобы как-то мобилизоваться»
Australian Open
13 января 2025, 23:59 | Обновлено 14 января 2025, 00:25
228
0

КОСТЮК: «Немного забыла, что делать с мозгом, чтобы как-то мобилизоваться»

Первая ракетка Украины прокомментировала победу над Нао Хибино на Aus Open

13 января 2025, 23:59 | Обновлено 14 января 2025, 00:25
228
0
КОСТЮК: «Немного забыла, что делать с мозгом, чтобы как-то мобилизоваться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Нао Хибино (3:6, 6:3, 6:1) на старте Открытого чемпионата Австралии 2025:

– Сейчас старт сезона. Как вы настроены, как чувствуете себя в начале года?

– Это была моя первая победа в этом году. Поэтому, очевидно, пока это тяжелый старт. Я очень хочу сосредоточиться на том, чтобы играть матч за матчем, действительно двигаться день за днем, и пока не фокусироваться на больших результатах. Потому что я не думаю, что это необходимо на данный момент. Чтобы достичь выдающихся результатов, нужно выиграть много матчей. Поэтому то, на чем я больше сосредоточена сейчас, это проводить как можно больше времени на корте.

– О чем вы думали в конце первого сета?

– Как я уже говорила, это моя первая победа за последние три месяца. Да, я как будто немного забыла, что делать со своим мозгом, чтобы как-то мобилизоваться, чтобы бороться за каждое очко и просто двигаться от розыгрыша к розыгрышу. Поэтому я очень рада, что мне удалось это сделать, что я смогла вернуться в игру. Первые две недели года были для меня непростыми. И, конечно, я немного думала о том, что не смогла выиграть те матчи. Так что, да, это процесс, но я очень, очень довольна тем, как все обернулось в конце.

– Какие у вас мысли по поводу предстоящего матча против Юле Нимайер?

– Я не знала, против кого буду играть, но вот теперь вы мне сказали (смеется). Я на самом деле тренировалась с ней 4-5 дней назад. Это будет интересно, потому что Хибино и Нимайер играют совершенно по-разному. Я с нетерпением буду ждать этого поединка.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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