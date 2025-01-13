КОСТЮК: «Не жала бы руки до конца карьеры. Почему такие привилегированные?»

Первая ракетка Украины Марта Костюк на пресс-конференции после победы над Нао Хибино на Australian Open 2025 высказалась о войне в стране:

– У меня есть вопрос об Украине. Подходит к завершению третий год войны. На турнире ситуация сейчас немного другая, чем два года назад, похоже, что мы об этом немного забываем, даже уже в прошлом году было на это похоже. Что вы по этому поводу чувствуете? И еще один вопрос, связанный с этим тоже, будут ли украинские игроки отказываться пожимать руки российским и белорусским игрокам на этом турнире и в этом сезоне? И почему?

– Что ж, я могу точно сказать, что пока война продолжается, ни в коем случае мы не пожмем им руки. Я не могу сказать о том, что будет происходить после нее. Лично я бы не жала им руки до конца моей карьеры. Но я не знаю... Это мое мнение по этому поводу.

Как по мне, то ничего не изменилось особо. Потому что я смотрю на другие виды спорта, на легкую атлетику, например, и этих спортсменов там нет. Поэтому я спрашиваю себя, почему же они есть в теннисе? В чем такая разница? Почему они настолько привилегированные, что находятся здесь и соревнуются. Поэтому я могу сказать за себя, что я точно не забыла ни о войне, ни о других вещах. Я не забываю об этом, потому что вся моя семья в Украине. И когда есть эти обстрелы ракетами и дронами, то я знаю о том, что моя семья там, что они в опасности почти каждую ночь. И когда я сама была в Украине несколько месяцев назад, то просыпалась посреди ночи от взрывов.

– Где именно вы были в Украине?

– Я была в Киеве, я была дома. Я думаю, что до сих пор есть недостаточное понимание того, что на самом деле эти страны совершают. Знаете, люди они реально не осознают всего этого полностью. И это очень обидно, потому что все это происходит близко к странам Европы, значительно ближе, чем все думают. Так что я не знаю, как дальше все будет разворачиваться сейчас, с новым президентом [США], и со всем. Никто не знает, что произойдет. Но моя позиция неизменна. Спасибо вам за ваш вопрос, потому что я думаю, что об этом надо снова напоминать. Потому что, я думаю, эти люди они сейчас здесь чувствуют себя очень комфортно. И я не думаю, что так должно быть, когда у меня дома происходит нечто подобное.