Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «За лишний вес нужно штрафовать»

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился мнением о режиме питания и наказаниях за лишний вес:

– Бывает такое, что команда после тяжелой тренировки позволяет себе сладости?

– После тренировки – да, без вопросов. У кого нет проблем с весом, тот ни в чем себе не отказывает. В принципе, я ем все, что хочу. Но, на мой взгляд, ты должен выходить на игру голодным.

– Бывает такое, что за лишний вес могут оштрафовать в команде?

– Не бывает, но это нужно делать.

– Правило такое?

– Конечно. Если не штрафовать, человек других санкций может не понять. Есть профессионализм. Чем больше у тебя будет лишних килограммов, тем тебе тяжелее, тем больше будет нагрузка на суставы. Это все равно скажется на твоем здоровье в дальнейшем, – считает Буяльский.