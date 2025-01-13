Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «За лишний вес нужно штрафовать»
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 22:14 |
645
0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «За лишний вес нужно штрафовать»

Капитан «Динамо» поделился мнением о режиме питания

13 января 2025, 22:14 |
645
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «За лишний вес нужно штрафовать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился мнением о режиме питания и наказаниях за лишний вес:

– Бывает такое, что команда после тяжелой тренировки позволяет себе сладости?

– После тренировки – да, без вопросов. У кого нет проблем с весом, тот ни в чем себе не отказывает. В принципе, я ем все, что хочу. Но, на мой взгляд, ты должен выходить на игру голодным.

– Бывает такое, что за лишний вес могут оштрафовать в команде?

– Не бывает, но это нужно делать.

– Правило такое?

– Конечно. Если не штрафовать, человек других санкций может не понять. Есть профессионализм. Чем больше у тебя будет лишних килограммов, тем тебе тяжелее, тем больше будет нагрузка на суставы. Это все равно скажется на твоем здоровье в дальнейшем, – считает Буяльский.

По теме:
Дебютный вызов в сборную. Легионер Колоса пропустит начало сборов
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «С теми, кто болеет за Реал, мы футбол не смотрим»
Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Виталий Буяльский
Микола Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Бокс | 13 января 2025, 08:58 0
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась

Александр был признан лучшим боксером года от The Ring

В Реале определились с будущим Анчелотти после поражения от Барселоны
Футбол | 13 января 2025, 20:27 0
В Реале определились с будущим Анчелотти после поражения от Барселоны
В Реале определились с будущим Анчелотти после поражения от Барселоны

В текущем сезоне наставник мадридского клуба не будет уволен

Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Футбол | 13.01.2025, 11:07
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Футбол | 12.01.2025, 22:59
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
Футбол | 13.01.2025, 16:54
Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
12.01.2025, 22:07 11
Футбол
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
12.01.2025, 10:52 2
Футбол
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
13.01.2025, 08:21 2
Бокс
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем