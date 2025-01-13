Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «С теми, кто болеет за Реал, мы футбол не смотрим»

32-летний полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился впечатлениями о тренировочном сборе команды и рассказал, за кого болел в Суперкубке Испании.

– Как прошел ваш день на сборе?

– День был стандартным, за исключением вечера. Мы смотрели Суперкубок Испании. Конечно, болел за «Барселону». Кто в команде поддерживает «Реал»? Если честно, не знаю. Мы смотрели матч небольшой компанией, и с теми, кто поддерживает «Реал», футбол не обсуждаем.

– Какое у вас питание во время матчей?

– Перед играми в Украине обычно ем вермишель или картошку. Также в меню есть отварной язык. На завтрак - классика: сырники с кофе. Те, у кого нет проблем с весом, могут позволить себе почти все, но не в игровые дни.

– Существует ли в клубе наказание за лишний вес?

– Это стандартное правило для всех клубов. Каждый игрок – профессионал и должен понимать, что следить за своим весом важно не только для игры, но и для здоровья.

Напомним, киевское «Динамо» сейчас проводит тренировочный сбор в Турции.