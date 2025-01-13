Симеоне объяснил возвращение Атлетико на вершину Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после победы своей команды в матче против «Осасуны» в испанской Ла Лиге, которая позволила мадридцам снова возглавить турнирную таблицу чемпионата.

«Это результат коллективных усилий. Футболисты умеют терпеть, зная, что во всех матчах будет тяжело. Мы стараемся относиться к делу так, чтобы наконец одерживать победы.

Я вижу, что команде нравится путь, по которому мы идем. То же самое нужно делать и в обычной жизни, не отклоняясь от нашего девиза «прибавлять от матча к матчу». Вот этого и нужно придерживаться.

Было бы пренебрежительно сказать, что мы повторим результат первого круга. Чтобы это произошло, нужно работать», – сказал Симеоне.

В нынешнем сезоне «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. У подопечных Диего Симеоне есть 44 турнирных пункта после 19 сыгранных матчей.