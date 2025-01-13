Капитан Арсенала объяснил вылет лондонцев из Кубка Англии от МЮ

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями после вылета лондонцев из Кубка Англии, где «красные» неожиданно уступили «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

«Этот результат действительно разочаровывает нас. Мы полностью доминировали в этом матче, создавали моменты у ворот соперников, так что трудно воспринять этот результат. Мы сделали более чем достаточно, чтобы выиграть эту игру. Но этого было недостаточно.

Я должен был забить с пенальти, это тоже моя вина. Я думаю, что это был решающий момент, так что все это трудно воспринять. Несмотря на все, мы должны держаться вместе. Впереди очень важный матч – северолондонское дерби, мы должны работать дальше», – сказал норвежец.

Ранее свое мнение по поводу игры высказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.