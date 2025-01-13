Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Арсенала объяснил вылет лондонцев из Кубка Англии от МЮ
Англия
13 января 2025, 13:17 |
329
1

Капитан Арсенала объяснил вылет лондонцев из Кубка Англии от МЮ

Мартин Эдегор считает, что обязан был забивать пенальти в основное время

13 января 2025, 13:17 |
329
1
Капитан Арсенала объяснил вылет лондонцев из Кубка Англии от МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями после вылета лондонцев из Кубка Англии, где «красные» неожиданно уступили «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

«Этот результат действительно разочаровывает нас. Мы полностью доминировали в этом матче, создавали моменты у ворот соперников, так что трудно воспринять этот результат. Мы сделали более чем достаточно, чтобы выиграть эту игру. Но этого было недостаточно.

Я должен был забить с пенальти, это тоже моя вина. Я думаю, что это был решающий момент, так что все это трудно воспринять. Несмотря на все, мы должны держаться вместе. Впереди очень важный матч – северолондонское дерби, мы должны работать дальше», – сказал норвежец.

Ранее свое мнение по поводу игры высказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

По теме:
Украинский полузащитник сыграл 50 матчей за английский клуб
«Это не очень приятно». Аморим прокомментировал победу над Арсеналом
«Большое беспокойство». Артета дал пресс-конференцию после поражения от МЮ
Мартин Эдегор Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Хоккей | 12 января 2025, 14:31 16
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей

Вторая победа украинцев на турнире

Источник: Красников судится с Мудриком за невыплаченную агентскую комиссию
Футбол | 13 января 2025, 09:03 5
Источник: Красников судится с Мудриком за невыплаченную агентскую комиссию
Источник: Красников судится с Мудриком за невыплаченную агентскую комиссию

В контракте была прописана агентская комиссия в размере около 6 млн евро

Калюжный определился с будущим. Александрия нашла ему замену в Шахтере
Футбол | 13.01.2025, 12:24
Калюжный определился с будущим. Александрия нашла ему замену в Шахтере
Калюжный определился с будущим. Александрия нашла ему замену в Шахтере
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Футбол | 12.01.2025, 23:07
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Бокс | 13.01.2025, 08:21
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Strontium
Да уж...  Надеялся что в уголок "троечки" это капец,  но турок как то дотянулся.  Учитесь пробивать в  6 и 9.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 4
Футбол
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
12.01.2025, 12:01 27
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 43
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем