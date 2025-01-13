ФОТО. Монфис поддерживал. Как это было: Свитолина одолела экс-21-ю ракетку
Смотрите фотогалерею матча Australian Open Элина Свитолина – Сорана Кырстя
13 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) выиграла у экс-21-й ракетки мира Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71) в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 34 минуты в пользу украинки. Свитолина за игру отдала одну свою подачу.
На трибунах Элину поддерживал ей муж и французский теннисист Гаэль Монфис, который на АО стартует матчем против Джованни Мпеши Перрикара.
Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею победного стартового матча Свитолиной на Aus Open!
🏆 Australian Open 2025. 1/64 финала
Элина Свитолина [28] – Сорана Кырстя – 6:4, 6:4
ФОТО. Монфис поддерживал. Как это было: Свитолина одолела экс-21-ю ракетку
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