13 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) выиграла у экс-21-й ракетки мира Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71) в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 34 минуты в пользу украинки. Свитолина за игру отдала одну свою подачу.

На трибунах Элину поддерживал ей муж и французский теннисист Гаэль Монфис, который на АО стартует матчем против Джованни Мпеши Перрикара.

Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею победного стартового матча Свитолиной на Aus Open!

🏆 Australian Open 2025. 1/64 финала

Элина Свитолина [28] – Сорана Кырстя – 6:4, 6:4

ФОТО. Монфис поддерживал. Как это было: Свитолина одолела экс-21-ю ракетку