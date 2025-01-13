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  4. ФОТО. Монфис поддерживал. Как это было: Свитолина одолела экс-21-ю ракетку
Australian Open
13 января 2025, 06:13 |
1257
0

ФОТО. Монфис поддерживал. Как это было: Свитолина одолела экс-21-ю ракетку

Смотрите фотогалерею матча Australian Open Элина Свитолина – Сорана Кырстя

13 января 2025, 06:13 |
1257
0
ФОТО. Монфис поддерживал. Как это было: Свитолина одолела экс-21-ю ракетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) выиграла у экс-21-й ракетки мира Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71) в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 34 минуты в пользу украинки. Свитолина за игру отдала одну свою подачу.

На трибунах Элину поддерживал ей муж и французский теннисист Гаэль Монфис, который на АО стартует матчем против Джованни Мпеши Перрикара.

Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею победного стартового матча Свитолиной на Aus Open!

🏆 Australian Open 2025. 1/64 финала

Элина Свитолина [28] – Сорана Кырстя – 6:4, 6:4

ФОТО. Монфис поддерживал. Как это было: Свитолина одолела экс-21-ю ракетку

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фото фотогалерея Элина Свитолина Сорана Кырстя Australian Open 2025 Гаэль Монфис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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