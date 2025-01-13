Свитолина выиграла первый матч за 4.5 месяца

13 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) выиграла у Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71) в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 34 минуты в пользу украинки. Свитолина за игру отдала одну свою подачу.

Для Элины эта победа стала первой с 29 августа, когда она переиграла Ангелину Калинину во 2-м круге US Open 2024. После Свитолина покинула американский мейджор из-за поражение Коко Гауфф, а затем завершила сезон и в сентябре перенесла операцию на ноге.

С сентябре Свитолина не выступала в Туре. Australian Open – первый турнир 30-летней украинки в 2025 году. Следующей соперницей Элины будет или Сара Бейлек, или Кэролайн Доулхайд.