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  4. Свитолина выиграла первый матч за 4.5 месяца
Australian Open
13 января 2025, 05:48 |
120
0

Свитолина выиграла первый матч за 4.5 месяца

Элина прошла Сорану Кырстю в 1-м раунде Australian Open 2025

13 января 2025, 05:48 |
120
0
Свитолина выиграла первый матч за 4.5 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) выиграла у Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71) в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 34 минуты в пользу украинки. Свитолина за игру отдала одну свою подачу.

Для Элины эта победа стала первой с 29 августа, когда она переиграла Ангелину Калинину во 2-м круге US Open 2024. После Свитолина покинула американский мейджор из-за поражение Коко Гауфф, а затем завершила сезон и в сентябре перенесла операцию на ноге.

С сентябре Свитолина не выступала в Туре. Australian Open – первый турнир 30-летней украинки в 2025 году. Следующей соперницей Элины будет или Сара Бейлек, или Кэролайн Доулхайд.

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Элина Свитолина Сорана Кырстя Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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