ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте
Артем принес Роме ничью в матче 20-го тура Серии А против Болоньи (2:2)
12 января состоялся матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома. Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 90+8-й минуте реализовал пенальти.
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Для Артема этот гол стал 10-м в футболке Ромы во всех турнирах и 6-м в чемпионате Италии.
Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею с эмоциями Артема и всей команды Ромы после вырванной ничьей!
ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте
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