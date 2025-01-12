12 января состоялся матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома. Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 90+8-й минуте реализовал пенальти.

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Для Артема этот гол стал 10-м в футболке Ромы во всех турнирах и 6-м в чемпионате Италии.

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ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте