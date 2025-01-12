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Италия
12 января 2025, 21:59 | Обновлено 12 января 2025, 22:09
1492
0

ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте

Артем принес Роме ничью в матче 20-го тура Серии А против Болоньи (2:2)

12 января 2025, 21:59 | Обновлено 12 января 2025, 22:09
1492
0
ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января состоялся матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома. Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 90+8-й минуте реализовал пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для Артема этот гол стал 10-м в футболке Ромы во всех турнирах и 6-м в чемпионате Италии.

Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею с эмоциями Артема и всей команды Ромы после вырванной ничьей!

ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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