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  4. Лейла ФЕРНАНДЕС: «Юлия начала бить, как будто отстреливаясь, в каждый угол»
Australian Open
12 января 2025, 12:09 | Обновлено 12 января 2025, 12:22
699
0

Лейла ФЕРНАНДЕС: «Юлия начала бить, как будто отстреливаясь, в каждый угол»

Канадская теннисистка прокомментировала победу над Стародубцевой на старте Аus Open

12 января 2025, 12:09 | Обновлено 12 января 2025, 12:22
699
0
Лейла ФЕРНАНДЕС: «Юлия начала бить, как будто отстреливаясь, в каждый угол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

Канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала победу над Юлией Стародубцевой в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025:

– Лейла, поздравляю, это был долгий день. Я думаю, если мы начнем с самого старта поединка, то прошло 9 часов до момента его завершения.

– Боже мой, да, это был долгий долгий день. Я понятия не имею, как вы еще здесь, ребята. Так что спасибо вам большое за то, что остались и поддержали меня.

– Насколько трудно было вернуться после такого долгого перерыва, когда ты уже привыкла к темпу, пытаться не только завершить этот первый сет, но затем и матч?

– Да, это было очень тяжело... Юлия – она потрясающий игрок, она боец. Она вернулась на корт и начала бить, как будто отстреливаясь, в каждый угол. Так что я знала, что это будет тяжело, и я просто счастлива, что я оставалась на позитиве и старалась бороться за каждое очко. Вы, фанаты, сделали этот матч еще приятнее, так что спасибо.

Лейла и Юлия вышли на корт еще в 02:00 по Киеву, но из-за дождя игру пришлось прервать в первой партии при счете 5:3 в пользу Лейлы на ее подаче. Поединок возобновился только в 09:15. По итогу матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Фернандес.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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