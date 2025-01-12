Лейла ФЕРНАНДЕС: «Юлия начала бить, как будто отстреливаясь, в каждый угол»

Канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала победу над Юлией Стародубцевой в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025:

– Лейла, поздравляю, это был долгий день. Я думаю, если мы начнем с самого старта поединка, то прошло 9 часов до момента его завершения.



– Боже мой, да, это был долгий долгий день. Я понятия не имею, как вы еще здесь, ребята. Так что спасибо вам большое за то, что остались и поддержали меня.



– Насколько трудно было вернуться после такого долгого перерыва, когда ты уже привыкла к темпу, пытаться не только завершить этот первый сет, но затем и матч?



– Да, это было очень тяжело... Юлия – она потрясающий игрок, она боец. Она вернулась на корт и начала бить, как будто отстреливаясь, в каждый угол. Так что я знала, что это будет тяжело, и я просто счастлива, что я оставалась на позитиве и старалась бороться за каждое очко. Вы, фанаты, сделали этот матч еще приятнее, так что спасибо.

Лейла и Юлия вышли на корт еще в 02:00 по Киеву, но из-за дождя игру пришлось прервать в первой партии при счете 5:3 в пользу Лейлы на ее подаче. Поединок возобновился только в 09:15. По итогу матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Фернандес.