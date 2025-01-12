ФОТО. Попали под дождь. Как это было: Стародубцева поборолась против Лейлы
Смотрите фотогалерею матча 1/64 финала АО-2025 Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес
12 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) проиграла Лейле Фернандес (Канада, WTA 31) в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.
Встреча завершилась за 2 часа и 14 минут со счетом 7:5, 6:4 в пользу Фернандес.
Девушки вышли на корт еще в 02:00 по Киеву, но из-за дождя игру пришлось прервать в первой партии при счете 5:3 в пользу Лейлы на ее подаче. Поединок возобновился только в 09:15.
Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею противостояния Стародубцева – Фернандес!
🏆 Australian Open 2025. 1/64 финала
Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес [30] – 5:7, 4:6
ФОТО. Попали под дождь. Как это было: Стародубцева поборолась против Лейлы
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