Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Попали под дождь. Как это было: Стародубцева поборолась против Лейлы
Australian Open
12 января 2025, 11:45 |
177
0

ФОТО. Попали под дождь. Как это было: Стародубцева поборолась против Лейлы

Смотрите фотогалерею матча 1/64 финала АО-2025 Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес

12 января 2025, 11:45 |
177
0
ФОТО. Попали под дождь. Как это было: Стародубцева поборолась против Лейлы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес и Юлия Стародубцева

12 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) проиграла Лейле Фернандес (Канада, WTA 31) в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Встреча завершилась за 2 часа и 14 минут со счетом 7:5, 6:4 в пользу Фернандес.

Девушки вышли на корт еще в 02:00 по Киеву, но из-за дождя игру пришлось прервать в первой партии при счете 5:3 в пользу Лейлы на ее подаче. Поединок возобновился только в 09:15.

Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею противостояния Стародубцева – Фернандес!

🏆 Australian Open 2025. 1/64 финала

Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес [30] – 5:7, 4:6

ФОТО. Попали под дождь. Как это было: Стародубцева поборолась против Лейлы

popali-pod-dozhd-kak-eto-bylo-starodubtseva-poborolas-protiv-leyly-12012025-aus-open
popali-pod-dozhd-kak-eto-bylo-starodubtseva-poborolas-protiv-leyly-12012025-aus-open-foto-1
popali-pod-dozhd-kak-eto-bylo-starodubtseva-poborolas-protiv-leyly-12012025-aus-open-foto-2
popali-pod-dozhd-kak-eto-bylo-starodubtseva-poborolas-protiv-leyly-12012025-aus-open-foto-3
popali-pod-dozhd-kak-eto-bylo-starodubtseva-poborolas-protiv-leyly-12012025-aus-open-foto-4

По теме:
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Лейла ФЕРНАНДЕС: «Юлия начала бить, как будто отстреливаясь, в каждый угол»
Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Неудача на АО-2025. Видеообзор матча
Юлия Стародубцева Лейла Фернандес Australian Open 2025 фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный и фабрика талантов. В чем секрет успехов Борнмута
Футбол | 12 января 2025, 09:28 7
Забарный и фабрика талантов. В чем секрет успехов Борнмута
Забарный и фабрика талантов. В чем секрет успехов Борнмута

Поговорим о методах, решениях и людях, из-за которых «вишни» находятся в центре внимания многих СМИ

«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
Бокс | 12 января 2025, 01:15 0
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды

Украинский чемпион был признан лучшим боксером 2024 года по версии The Ring

Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
Футбол | 12.01.2025, 00:08
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Бокс | 11.01.2025, 20:03
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?
Теннис | 12.01.2025, 10:19
Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?
Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
11.01.2025, 07:49 5
Футбол
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
11.01.2025, 09:36
Футбол
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 23
Хоккей
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 86
Футбол
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
11.01.2025, 12:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем