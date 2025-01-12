Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Неудача на АО-2025. Видеообзор матча

12 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) проиграла Лейле Фернандес (Канада, WTA 31) 5:7, 4:6 в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Девушки вышли на корт еще в 02:00 по Киеву, но из-за дождя игру пришлось прервать в первой партии при счете 5:3 в пользу Лейлы на ее подаче. Поединок возобновился только в 09:15.

Стародубцева и Фернандес впервые провели очное противостояние. Во 2-м раунде Лейла сыграет либо против Кристины Букши (Испания, WTA 101), либо против Хлоэ Паке (Франция, WTA 123).

Видеообзор матча Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес