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  4. Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Неудача на АО-2025. Видеообзор матча
Australian Open
12 января 2025, 11:51 |
385
0

Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Неудача на АО-2025. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Australian Open 2025

12 января 2025, 11:51 |
385
0
Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Неудача на АО-2025. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

12 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) проиграла Лейле Фернандес (Канада, WTA 31) 5:7, 4:6 в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Девушки вышли на корт еще в 02:00 по Киеву, но из-за дождя игру пришлось прервать в первой партии при счете 5:3 в пользу Лейлы на ее подаче. Поединок возобновился только в 09:15.

Стародубцева и Фернандес впервые провели очное противостояние. Во 2-м раунде Лейла сыграет либо против Кристины Букши (Испания, WTA 101), либо против Хлоэ Паке (Франция, WTA 123).

Видеообзор матча Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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