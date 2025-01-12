Для «Челси» этот матч стал прекрасной возможностью дать игровое время резервистам.

Победить второлиговый «Моркам», который занимает предпоследнее место в лиге, было довольно простой задачей.

В первом тайме гостям откровенно везло, или же игроки «Челси» не реализовывали свои моменты.

Впрочем, то, что не удалось воплотить в первой половине, «синие» успешно завершили во втором тайме.

Кубок Англии. 3-й раунд

Челси – Моркам – 5:0

Голы: Адарабиойо, 40, 70, Нкунку, 50, Фелиш, 75, 77