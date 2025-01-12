Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Моркам – 5:0. Из 28 ударов забили лишь 5. Видео голов и обзор
Кубок Англии
Челси
11.01.2025 17:00 – FT 5 : 0
Моркам
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 января 2025, 11:15 | Обновлено 12 января 2025, 11:38
127
0

Челси – Моркам – 5:0. Из 28 ударов забили лишь 5. Видео голов и обзор

Подопечные Энцо Марески провели два разных тайма

12 января 2025, 11:15 | Обновлено 12 января 2025, 11:38
127
0
Челси – Моркам – 5:0. Из 28 ударов забили лишь 5. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Для «Челси» этот матч стал прекрасной возможностью дать игровое время резервистам.

Победить второлиговый «Моркам», который занимает предпоследнее место в лиге, было довольно простой задачей.

В первом тайме гостям откровенно везло, или же игроки «Челси» не реализовывали свои моменты.

Впрочем, то, что не удалось воплотить в первой половине, «синие» успешно завершили во втором тайме.

Кубок Англии. 3-й раунд

Челси – Моркам – 5:0

Голы: Адарабиойо, 40, 70, Нкунку, 50, Фелиш, 75, 77

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Челси).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Челси).
По теме:
Манчестер Сити – Солфорд – 8:0. Забил даже Грилиш. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Аккрингтон – 4:0. Резервисты справились. Видео голов и обзор
«Где-то проскакивало». Известно, как Шевченко вел себя в Динамо после Челси
Кубок Англии по футболу Челси Моркам Тосин Адарабиойо Кристофер Нкунку видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Футбол | 11 января 2025, 13:34 0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»

Наставник «Ромы» прокомментировал трансфер полузащитника Энцо Ле Фе

Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 11 января 2025, 18:17 23
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20

Без проблем против сборной Эстонии

Игрок европейской сборной. Динамо следит за нападающим-легионером
Футбол | 12.01.2025, 11:45
Игрок европейской сборной. Динамо следит за нападающим-легионером
Игрок европейской сборной. Динамо следит за нападающим-легионером
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Бокс | 12.01.2025, 04:05
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Футбол | 12.01.2025, 11:26
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 1
Бокс
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?
10.01.2025, 18:55 15
Футбол
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 17
Футбол
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
11.01.2025, 12:31 4
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
11.01.2025, 19:12
Хоккей
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
11.01.2025, 12:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем