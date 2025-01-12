Англия12 января 2025, 11:15 | Обновлено 12 января 2025, 11:38
127
0
Челси – Моркам – 5:0. Из 28 ударов забили лишь 5. Видео голов и обзор
Подопечные Энцо Марески провели два разных тайма
12 января 2025, 11:15 | Обновлено 12 января 2025, 11:38
127
0
Для «Челси» этот матч стал прекрасной возможностью дать игровое время резервистам.
Победить второлиговый «Моркам», который занимает предпоследнее место в лиге, было довольно простой задачей.
В первом тайме гостям откровенно везло, или же игроки «Челси» не реализовывали свои моменты.
Впрочем, то, что не удалось воплотить в первой половине, «синие» успешно завершили во втором тайме.
Кубок Англии. 3-й раунд
Челси – Моркам – 5:0
Голы: Адарабиойо, 40, 70, Нкунку, 50, Фелиш, 75, 77
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Челси).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Челси).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 января 2025, 13:34 0
Наставник «Ромы» прокомментировал трансфер полузащитника Энцо Ле Фе
Хоккей | 11 января 2025, 18:17 23
Без проблем против сборной Эстонии
Футбол | 12.01.2025, 11:45
Бокс | 12.01.2025, 04:05
Футбол | 12.01.2025, 11:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.01.2025, 09:24 1
10.01.2025, 18:55 15
12.01.2025, 00:53 17
11.01.2025, 12:31 4
10.01.2025, 08:35
11.01.2025, 20:03
11.01.2025, 19:12
11.01.2025, 12:39 10