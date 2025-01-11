Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Моркам. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Кубок Англии
Челси
11.01.2025 17:00 - : -
Моркам
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 января 2025, 03:43 | Обновлено 11 января 2025, 03:45
38
0

Челси – Моркам. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 11 января в 17:00 по Киеву

11 января 2025, 03:43 | Обновлено 11 января 2025, 03:45
38
0
Челси – Моркам. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 1/32 финала кубка Англии, в котором «Челси» встретится с «Моркам». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Челси

Команда с лета получил очередного тренера. Мареска перебрался из Лестера, что удачно вернул в АПЛ, понимая, что нужно показывать результат сразу же. И в целом у Энцо многое получается. Тут и стопроцентный показатель в основном раунде Лиги конференций, да и в АПЛ на пике получалось забраться на второе место. С другой стороны, в Кубке Лиги лондонский клуб уже быстро вылетел. А в декабре был спад и в чемпионате, когда сначала была нулевая ничья с Эвертоном, потом, ведя 1:0, в концовке безвольно уступили Фулхэму, а с новичком-аутсайдером, Ипсвичем, и вовсе были вполне справедливые 0:2. Так что уже Арсенал поднялся выше в таблице. В 2025-м году начинали со скромным соседом, Кристал Пэлас. И, быстро открыв счет, в концовке и там пропустили в ответ, в итоге закончив только ничьей 1:1.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Моркам

Клуб - достаточно типичный представитель британского футбола. Он не так давно пробивался в Лигу 1, но даже на таком уровне надолго закрепиться не смог. И не давали оснований для нового подъема. В прошлом сезоне креветки были только середняками четвертого дивизиона Англии - там весной закончили 15-ми. Но сейчас там не получается практически вообще ничего: минимум ничьих, больше половины матчей проигрываются. Новый год футболисты провели на самом дне Лиги 2. С другой стороны, в последних трех поединках получилось выиграть дважды, что позволило увеличить шансы на выживание. При этом в кубке Англии у подопечных Дерека Адамса получилось пройти уже двух соперников, сначала Уортинг (2:0 на выезде), а потом - Брэдфорд (1:0 дома).

Статистика личных встреч

Четыре года назад, в январе 2021-го, синие уже принимали в кубке аутсайдера. Тогда они выиграли 4-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут даже призрака борьбы. В Лиге конференций подопечные Марески смогли показать, как охотно громят резервистами тот, кто более слаб - тут ждем победы фаворита с форой -3,5 голов (коэффициент - 1,79)

Прогноз Sport.ua
Челси
11 января 2025 -
17:00
Моркам
Фора Челси (-3.5) 1.79 Сделать ставку
По теме:
Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Прогноз на матч 1 круга Aus Open
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Уиком – Портсмут – 2:0. Команда D3 прошла дальше. Видео голов и обзор
Моркам Челси Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Аккрингтон. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 11 января 2025, 04:10 0
Ливерпуль – Аккрингтон. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Ливерпуль – Аккрингтон. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 11 января в 14:15 по Киеву

«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
Бокс | 10 января 2025, 07:47 2
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко

Британский промоутер считает, что легендарный боксер должен сам принять решение

Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Футбол | 10.01.2025, 17:42
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Бокс | 10.01.2025, 08:35
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Один из игроков Руха не горит желанием переходить в Карпаты
Футбол | 10.01.2025, 21:44
Один из игроков Руха не горит желанием переходить в Карпаты
Один из игроков Руха не горит желанием переходить в Карпаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
10.01.2025, 03:55 3
Бокс
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 11
Футбол
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
10.01.2025, 02:45 2
Футбол
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 19
Теннис
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
09.01.2025, 12:57
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
10.01.2025, 07:50 14
Футбол
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
10.01.2025, 01:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем