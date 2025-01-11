11 января на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 1/32 финала кубка Англии, в котором «Челси» встретится с «Моркам». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Челси

Команда с лета получил очередного тренера. Мареска перебрался из Лестера, что удачно вернул в АПЛ, понимая, что нужно показывать результат сразу же. И в целом у Энцо многое получается. Тут и стопроцентный показатель в основном раунде Лиги конференций, да и в АПЛ на пике получалось забраться на второе место. С другой стороны, в Кубке Лиги лондонский клуб уже быстро вылетел. А в декабре был спад и в чемпионате, когда сначала была нулевая ничья с Эвертоном, потом, ведя 1:0, в концовке безвольно уступили Фулхэму, а с новичком-аутсайдером, Ипсвичем, и вовсе были вполне справедливые 0:2. Так что уже Арсенал поднялся выше в таблице. В 2025-м году начинали со скромным соседом, Кристал Пэлас. И, быстро открыв счет, в концовке и там пропустили в ответ, в итоге закончив только ничьей 1:1.

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Моркам

Клуб - достаточно типичный представитель британского футбола. Он не так давно пробивался в Лигу 1, но даже на таком уровне надолго закрепиться не смог. И не давали оснований для нового подъема. В прошлом сезоне креветки были только середняками четвертого дивизиона Англии - там весной закончили 15-ми. Но сейчас там не получается практически вообще ничего: минимум ничьих, больше половины матчей проигрываются. Новый год футболисты провели на самом дне Лиги 2. С другой стороны, в последних трех поединках получилось выиграть дважды, что позволило увеличить шансы на выживание. При этом в кубке Англии у подопечных Дерека Адамса получилось пройти уже двух соперников, сначала Уортинг (2:0 на выезде), а потом - Брэдфорд (1:0 дома).

Статистика личных встреч

Четыре года назад, в январе 2021-го, синие уже принимали в кубке аутсайдера. Тогда они выиграли 4-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут даже призрака борьбы. В Лиге конференций подопечные Марески смогли показать, как охотно громят резервистами тот, кто более слаб - тут ждем победы фаворита с форой -3,5 голов (коэффициент - 1,79)