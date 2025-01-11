Букмекерские конторы оценили шансы украинок на титул Australian Open 2025

12 января на кортах Мельбурна стартует Открытый чемпионат Австралии 2025 по теннису.

Букмекерские конторы выставили котировки на победителя турнира. Главной фавориткой является действующая чемпионка Арина Соболенко – 3.30.

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей

Второе и третья места делят вторая и третья ракетки мира соответственно Ига Свентек и Коко Гауфф – 5.50. В топ-5 букмекеры также поставили Елену Рыбакину (10.00) и прошлогоднюю финалистку Чжэн Циньвень (16.00).

Среди украинок наибольшие шансы букмекеры дают Элине Свитолиной – 55.00. Далее – Даяна Ястремская (70.00). Первая ракетка Украины котируется по 80.00. Шансы Ангелины Калининой расцениваются в 150.00, а Юлиия Стародубцевой и Дарьи Снигур – в еще более нереальные 350.00 и 300.00 соответственно.

Кто выиграет трофей Australian Open 2025? Версия букмекеров