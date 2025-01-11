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Australian Open
11 января 2025, 23:34 |
235
0

Букмекерские конторы оценили шансы украинок на титул Australian Open 2025

Наибольшие шансы на успех среди представительниц Украины – у Элины Свитолиной

11 января 2025, 23:34 |
235
0
Букмекерские конторы оценили шансы украинок на титул Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 января на кортах Мельбурна стартует Открытый чемпионат Австралии 2025 по теннису.

Букмекерские конторы выставили котировки на победителя турнира. Главной фавориткой является действующая чемпионка Арина Соболенко – 3.30.

Australian Open 2025. Женщины. Расписание и результаты матчей

Второе и третья места делят вторая и третья ракетки мира соответственно Ига Свентек и Коко Гауфф – 5.50. В топ-5 букмекеры также поставили Елену Рыбакину (10.00) и прошлогоднюю финалистку Чжэн Циньвень (16.00).

Среди украинок наибольшие шансы букмекеры дают Элине Свитолиной – 55.00. Далее – Даяна Ястремская (70.00). Первая ракетка Украины котируется по 80.00. Шансы Ангелины Калининой расцениваются в 150.00, а Юлиия Стародубцевой и Дарьи Снигур – в еще более нереальные 350.00 и 300.00 соответственно.

Кто выиграет трофей Australian Open 2025? Версия букмекеров

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Australian Open 2025 Арина Соболенко Коко Гауфф Ига Свёнтек Елена Рыбакина Чжэн Циньвень Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Дарья Снигур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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