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Australian Open
11 января 2025, 23:23 | Обновлено 11 января 2025, 23:36
161
0

Не Джокович. Букмекеры выбрали главного фаворита на трофей Australian Open

12 января на кортах Мельбурна стартует первый мейджор сезона

11 января 2025, 23:23 | Обновлено 11 января 2025, 23:36
161
0
Не Джокович. Букмекеры выбрали главного фаворита на трофей Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Янник Синнер

12 января на кортах Мельбурна стартует Открытый чемпионат Австралии 2025 по теннису.

Букмекерские конторы выставили котировки на победителя турнира. Главным фаворитом является действующий чемпион Янник Синнер – 2.40.

Australian Open 2025. Мужчины. Расписание и результаты матчей

Вторым претендентом на трофей является испанский теннисист Карлос Алькарас – 4.40.

24-кратный победитель Grand Slam Новак Джокович, который 11 раз становился чемпионом на Australian Open, котируется по 5.50. В топ-5 также находятся Александр Зверев (11.00) и Тейлор Фритц (30.00).

Кто выиграет трофей Australian Open 2025? Версия букмекеров

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азарт котировки букмекеров Australian Open 2025 Янник Синнер Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Тейлор Фритц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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