Не Джокович. Букмекеры выбрали главного фаворита на трофей Australian Open
12 января на кортах Мельбурна стартует первый мейджор сезона
12 января на кортах Мельбурна стартует Открытый чемпионат Австралии 2025 по теннису.
Букмекерские конторы выставили котировки на победителя турнира. Главным фаворитом является действующий чемпион Янник Синнер – 2.40.
Australian Open 2025. Мужчины. Расписание и результаты матчей
Вторым претендентом на трофей является испанский теннисист Карлос Алькарас – 4.40.
24-кратный победитель Grand Slam Новак Джокович, который 11 раз становился чемпионом на Australian Open, котируется по 5.50. В топ-5 также находятся Александр Зверев (11.00) и Тейлор Фритц (30.00).
Кто выиграет трофей Australian Open 2025? Версия букмекеров
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