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Англия
11 января 2025, 22:32 | Обновлено 11 января 2025, 22:37
1422
2

Готовится завершать карьеру. Капитан Ман Сити попросил о трансфере

Жузеп Гвардиола рассказал о просьбе Кайла Уокера

11 января 2025, 22:32 | Обновлено 11 января 2025, 22:37
1422
2
Готовится завершать карьеру. Капитан Ман Сити попросил о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

11 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» уничтожил «Солфорд» со счетом 8:0. Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола после игры рассказал о просьбе капитана и фулбека команды Кайла Уокера:

«Два дня назад Кайл попросил рассмотреть варианты перехода за границу и завершения карьеры».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего фулбека в 10 миллионов евро. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года.

В матче против «Солфорда» Уокер не попал в заявку. В нынешнем сезоне Кайл провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 18 игр.

Ранее сообщалось, что Уокер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Кайл Уокер Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Солфорд Сити Кубок Англии по футболу завершение карьеры
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Serhii P.
знову русько-украйонська? Не готовиться, а готується
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