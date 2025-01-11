Готовится завершать карьеру. Капитан Ман Сити попросил о трансфере

11 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» уничтожил «Солфорд» со счетом 8:0. Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола после игры рассказал о просьбе капитана и фулбека команды Кайла Уокера:

«Два дня назад Кайл попросил рассмотреть варианты перехода за границу и завершения карьеры».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего фулбека в 10 миллионов евро. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года.

В матче против «Солфорда» Уокер не попал в заявку. В нынешнем сезоне Кайл провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 18 игр.

Ранее сообщалось, что Уокер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.