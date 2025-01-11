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  4. ФОТО. Сотворил историю. Как это было: победный финал и награждение Монфиса
ATP
11 января 2025, 07:34 |
666
0

ФОТО. Сотворил историю. Как это было: победный финал и награждение Монфиса

Смотрите фотогалерею решающего матча в Окленде Гаэль Монфис – Зизу Бергс

11 января 2025, 07:34 |
666
0
ФОТО. Сотворил историю. Как это было: победный финал и награждение Монфиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис 11 января выиграл трофей на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Монфис в финале Окленда выиграл у Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 14-м в карьере.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния!

🏆 ATP 250 Окленд. Хард. Финал

Зизу Бергс – Гаэль Монфис – 3:6, 4:6

ФОТО. Сотворил историю. Как это было: победный финал и награждение Монфиса

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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