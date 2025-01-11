ФОТО. Сотворил историю. Как это было: победный финал и награждение Монфиса
Смотрите фотогалерею решающего матча в Окленде Гаэль Монфис – Зизу Бергс
Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис 11 января выиграл трофей на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Монфис в финале Окленда выиграл у Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4. Для Гаэля этот трофей стал 14-м в карьере.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния!
🏆 ATP 250 Окленд. Хард. Финал
Зизу Бергс – Гаэль Монфис – 3:6, 4:6
ФОТО. Сотворил историю. Как это было: победный финал и награждение Монфиса
A special presentation for a special moment 🏆@Gael_Monfils #ASBClassic25 pic.twitter.com/kBQdBLTJQv— Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2025
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